Google Play'deki büyük değişikliği fark ettiniz mi?

Yeni tasarım ile birlikte uygulama mağazasının bazı bölümlerinde iç içe geçmiş sekmelere yer veriliyor. Şaşırtıcı olan konu ise, bu durumun materyal tasarım ilkeleri ile tutarsızlık gösteriyor olması.

Zira Google, materyal tasarım anlayışında iç içe geçmiş sekmelerin kullanılmaması gerektiğini uygulama geliştiricilere açıkla belirtiyor.

Tabii ki, bu kullanıcı deneyimi büyük ölçüde etkileyecek önemli bir değişiklik değil. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi Google’ın kendi belirlediği materyal tasarım ilkelerini ihlal etmesi garip.

Google’ın bu konuda geliştiricilere verdiği talimat yukarıda bulunan görüntü ile kolayca anlaşılabiliyor. Test süreci devam eden yeni Play Store sürümünün, kullanıcılar ile ne zaman buluşacağı ise şu anda bilinmiyor.