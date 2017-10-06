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    Google Pixel telefonlara 3 yıl güncel kalma garantisi

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 14:06 | Son Güncelleme:

    Google Pixel 2'lerin her şeyiyle ortaya çıkmasıyla birlikte 3 yıl süresince güncellemelere tabi kalacağı da ortaya çıktı. Yani Google Pixel 2'ler Android S sürümüne kadar gidecek.

    Android dünyası için bilindiği üzere güncelleme alabilmek çok önemli. Yeni çıkan işletim sistemine zamanında sahip olmak tüketici için bir tercih sebebi haline gelmiş durumda. Google yeni Pixel 2 telefonları için önemli bir hamle yaptı.

    Bugüne kadar Android cihaz üreticilerinin kullanıcılarına sağladığı Android güncelleme periyodu 18 ay ve 2 yıl arasında değişiyordu. Google da geçen yıl Pixel telefonlarına 2 yıllık güncelleme garantisi vermişti.

    Google Pixel telefonlara 3 yıl güncel kalma garantisi

    Pixel 2 serisinde ise güncelleme garantisi 3 yıla çıkarılıyor. Yani toplamda 36 aylık bir süreç içerisinde Pixel 2 telefon sahipleri en yeni Android sürümlerine erişmeye devam edecek. Bu da tahminen Android S sürümüne kadar Pixel 2 telefonların güncelleneceği anlamına geliyor. Şimdiye kadar 3 yıla kadar güncelleme garantisi veren bir üretici olmamıştı.

    Geçtiğimiz günlerde Android 9.0 P sürümüne kadar tüm telefonlarını güncelleyeceğini duyuran Nokia ses getirmişti. Google da Pixel 2 telefonları için önemli bir hamle yapmış oldu. Yavaş yavaş başlayan bu gelişmeler diliyoruz ki tüm Android üreticilerine yayılır ve çok daha uzun süreler içerisinde cihazlar güncelleme almaya devam eder.

    Etiketler: google pixel 2 , telefon , google pixel 2 xl , google
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