Google Pixel telefonlara 3 yıl güncel kalma garantisi

Android dünyası için bilindiği üzere güncelleme alabilmek çok önemli. Yeni çıkan işletim sistemine zamanında sahip olmak tüketici için bir tercih sebebi haline gelmiş durumda. Google yeni Pixel 2 telefonları için önemli bir hamle yaptı.

Bugüne kadar Android cihaz üreticilerinin kullanıcılarına sağladığı Android güncelleme periyodu 18 ay ve 2 yıl arasında değişiyordu. Google da geçen yıl Pixel telefonlarına 2 yıllık güncelleme garantisi vermişti.





Pixel 2 serisinde ise güncelleme garantisi 3 yıla çıkarılıyor. Yani toplamda 36 aylık bir süreç içerisinde Pixel 2 telefon sahipleri en yeni Android sürümlerine erişmeye devam edecek. Bu da tahminen Android S sürümüne kadar Pixel 2 telefonların güncelleneceği anlamına geliyor. Şimdiye kadar 3 yıla kadar güncelleme garantisi veren bir üretici olmamıştı.



Geçtiğimiz günlerde Android 9.0 P sürümüne kadar tüm telefonlarını güncelleyeceğini duyuran Nokia ses getirmişti. Google da Pixel 2 telefonları için önemli bir hamle yapmış oldu. Yavaş yavaş başlayan bu gelişmeler diliyoruz ki tüm Android üreticilerine yayılır ve çok daha uzun süreler içerisinde cihazlar güncelleme almaya devam eder.