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    Google Pixel Buds: Google'dan 40 dilde simultane tercüme yapabilen kulaklık

    BBC Türkçe
    05.10.2017 - 08:05 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Çarşamba akşamı San Francisco'da düzenlediği etkinlikte aralarında yeni model akıllı telefonlar, mini kamera ve kulaklığın da bulunduğu yeni cihazlarının tanıtımını gerçekleştirdi.

    Google Pixel Buds: Googledan 40 dilde simultane tercüme yapabilen kulaklık

    Google'ın tanıttığı cihazlar arasında yeni Pixel Buds kulaklıklar da yer alıyor. Bu kulaklığın en önemli özelliği, Google Translate servisini kullanarak 40 farklı dilde simultane tercüme yapabiliyor olması.

    Etkinlik sırasında sahnede kulaklıkla İsveççe'den İngilizce'ye tercüme yapıldı. Kulaklığın ABD'de 159 dolar (yaklaşık 570 TL) ücretle piyasaya çıkması bekleniyor. Bu kulaklıklar şimdilik yalnızca Google'ın akıllı telefonu Pixel modelleri ile uyumlu olarak çalışacak.

    Google Pixel Buds: Googledan 40 dilde simultane tercüme yapabilen kulaklık

    Sosyal medyada söz konusu kulaklıklar için Douglas Adams'ın bilimkurgu romanı Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde yer alan "Babil Balığı" benzetmesi yapıldı.

    Kitaplara göre, bu balığı kulağına sokan kişiler evrende konuşulan tüm dilleri de anlayabiliyor.

    Etiketler: google , kulaklık , google translate
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