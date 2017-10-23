Google Pixel 2'yi parça parça ettiler! İçi işte böyle görünüyor

Bugün Pixel 2 ve Pixel 2 XL ilk çıkışını yaptı. Cihazı elinizde kurcalayarak, etrafta dolanan incelemelerin ne oranda doğru olduğunu kontrol edebilirsiniz, ama cihazın nasıl yapıldığına bakmak da ilginç olabilir.





iFixit'tekiler cihazı parçalarına ayırıp incelediler, sonra da geri toparlayıp kapattılar. Süreçte cihazın tüm parçalarını gösterdiler. Video ve görselden de görebileceğiniz gibi, her bir parça kolayca sökülebildi, yalnız ekran hariç. Ekranda ufak bir çatlak meydana geldi ve bu da firmanın cihazın onarılabilirlik puanını 10 üzerinden altı vermesine sebep oldu. Bu cihazın onarması zor olduğu anlamına gelmiyor, ama çok kolay da olmadığı manasına geliyor. Parçaların çoğu modüler olsa da ve Philips## vidalar gerektirse de, bazı sıkışık kaplolar onarımı olması gerektiğinden biraz daha zor hale getiriyor.

Cihazın parçalarına ayrılması hakkında daha detaylı bilgi için iFixit'in sitesine (İngilizce) bir bakabilirsiniz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 33 DUVAR KAĞIDI