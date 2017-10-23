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    Google Pixel 2'yi parça parça ettiler! İçi işte böyle görünüyor

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 07:54 | Son Güncelleme:

    Google'ın geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkardığı yeni telefonları Google Pixel 2 ve Google Pixel 2 XL'nin içinin nasıl göründüğünü biliyor musunuz? İşte Google Pixel 2'nin içinin görüntüleri...

    Bugün Pixel 2 ve Pixel 2 XL ilk çıkışını yaptı. Cihazı elinizde kurcalayarak, etrafta dolanan incelemelerin ne oranda doğru olduğunu kontrol edebilirsiniz, ama cihazın nasıl yapıldığına bakmak da ilginç olabilir.

    Google Pixel 2yi parça parça ettiler İçi işte böyle görünüyor

    iFixit'tekiler cihazı parçalarına ayırıp incelediler, sonra da geri toparlayıp kapattılar. Süreçte cihazın tüm parçalarını gösterdiler. Video ve görselden de görebileceğiniz gibi, her bir parça kolayca sökülebildi, yalnız ekran hariç. Ekranda ufak bir çatlak meydana geldi ve bu da firmanın cihazın onarılabilirlik puanını 10 üzerinden altı vermesine sebep oldu. Bu cihazın onarması zor olduğu anlamına gelmiyor, ama çok kolay da olmadığı manasına geliyor. Parçaların çoğu modüler olsa da ve Philips## vidalar gerektirse de, bazı sıkışık kaplolar onarımı olması gerektiğinden biraz daha zor hale getiriyor.

    Cihazın parçalarına ayrılması hakkında daha detaylı bilgi için iFixit'in sitesine (İngilizce) bir bakabilirsiniz.

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    Etiketler: google , telefon , google pixel 2 , google pixel 2 xl
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