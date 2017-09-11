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    Hürriyet >Teknoloji>Google Pixel 2'yi bekleyenlere kötü haber geldi

    Google Pixel 2'yi bekleyenlere kötü haber geldi

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 08:35 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 08:35

    Google Pixel 2, yeni telefonu bekleyenlere büyük bir hayal kırıklığı yaşatabilir!

    Kısa bir süre önce akıllı telefon rekabetini bir üst seviyeye çekecek seviyede bir haber gelmişti. Bu habere göre Google'ın gelecek telefonu Pixel 2, henüz tanıtılmamış Qualcomm Snapdragon 836 işlemciden güç alacaktı. Ancak ortaya çıkan yeni raporlar, ne yazık ki bu kanının aksini işaret ediyor.

    XDA Developers ve Android Police kaynaklarının belirttiğine göre, Qualcomm yakın zaman içinde yeni yonga setini tanıtmayacak. Bu da demek oluyor ki, Google Pixel 2, Snapdragon 836 ile gelmeyecek. Yeni amiralde de, Galaxy S8, OnePlus 5 ve HTC U11 gibi Snapdragon 835 göreceğiz. En azından beklenti bu yönde.

    Snapdragon 835, şu an piyasada amiral seviyesinde telefonlarda yer alıyor. Pil ömrü optimizasyonu başarılı olan bu işlemci, ayrıca güçlü performansıyla da göz kamaştırıyor. Elbette Pixel 2, Snapdragon 836 ile gelse rekabette birkaç adım öne geçecekti, ancak telefonun Snapdragon 835 ile de sağlam olacağı açık.

    Aynı kaynaklar Google Pixel XL 2 için ise, Snapdragon 835 işlemcinin ekleneceğini onaylamış değil. Belki Google, bizlere Pixel XL 2 ile bir sürpriz yapar.

    Etiketler: google pixel 2 , telefon , google
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