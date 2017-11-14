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    Google Pixel 2'lerde ekran donma sorunu ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 06:43 | Son Güncelleme:

    Google'ın sorunlarla boğuşan yeni telefonu Pixel 2 XL'nin sorun listesinde yeni bir üye daha var!

    Birkaç sorunla boğuşan Pixel 2 XL'nin sorun listesine bir yenisi daha eklendi. Yeni şikayetler, ekranın kenarına yakın bölgelerin tepki vermediği üzerinde yoğunlaşıyor.

    Pixel 2 XL daha önce "ekran yanması" sorunu ve renk sorunlarıyla gündeme gelmişti. Pixel User Community'deki bir gönderiye göre bazı Pixel 2 XL sahipleri, ekran çerçevesine yakın bölgelerde ölü alanlara rastlıyorlar. Yeni çıkan sorunun ise Google tarafından mercek altına alındığı anlaşılıyor. Google'dan bir yönetici, onarım üzerinde çalıştığını ve "gelecekteki bir OTA güncellemesiyle sorunun çözüleceğini" söylüyor.

    Google Pixel 2lerde ekran donma sorunu ortaya çıktı

    Sadece birkaç gün önce bazı Pixel 2 XL'lerden tiz bir ses çıkabildiği, bu sesin video kaydında duyulabildiği söylenmişti. Bu sorunun kaç telefonu etkilediği bilinmese de Google, onarımın birkaç hafta içinde geleceğini açıklamıştı.

    Tüm bu sorunlar küçük çaplı olarak nitelendirilebilir - özellikle Google'ın çoğunu onarmak üzere çalıştığını düşünürsek.

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    Etiketler: google pixel 2 , telefon
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