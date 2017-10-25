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    Google Pixel 2'de tıkırtı sorunu can sıkıyor!

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 07:51 | Son Güncelleme:

    Google'ın sorunlardan bir türlü kurtulamayan telefonları, bu kez de "tiz ses" ve "tıkırtı" sorunuyla karşı karşıya!

    Pixel 2 ve Pixel 2 XL, son günlerde sahiplerine yaşattıkları sorunlarla gündemden düşmüyorlar. Google'ın yeni telefonlarından büyük ekranlı Pixel 2 XL, sadece birkaç gün önce ekran yanması sorunuyla sahiplerini üzmüştü ve Google, bu sorunu kabul etmişti.

    Şimdi ise Google Pixel 2 sahipleri, cihazın hoparlörlerinden tiz hışırtıların ve tıkırtıların geldiğini söylüyorlar. İlk olarak Google'ın ürün forumlarına taşınan sorun, bir grup Google Pixel 2 sahibi tarafından doğrulanmış bulunuyor. Sorunun sadece Pixel 2'ye has olmadığı, bazı Pixel 2 XL sahiplerinin de aynı sıkıntıyı yaşadığı anlaşılıyor.

    Google Pixel 2de tıkırtı sorunu can sıkıyor

    Google forumlarından Roy M., yaşadığı sorunu şöyle anlattı:

    "Pixel 2'deki yüksek frekanslı ses ve tıkırtıları, ekran açıkken ve telefon kilitli değilken, cihazı telefonla konuşur gibi kulağınıza yasladığınızda oluşuyor. Bu yeniden başlattıktan sonra, güvenli modda, uçak modunda ve fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra da oluyor. İki Pixel 2 aldım ve ikisinde de yüksek frekanslı hışırtıyı duyuyorum. Ancak tıkırtı sesi sadece birinde var."

    Sorun, telefon yeniden başlatmakla veya fabrika ayarlarına sıfırlamakla ortadan kalkmıyor. Bazı şanslı kullanıcılar NFC'yi kapatarak tıkırtı sorununu ortadan kaldırdıklarını, ancak tiz sesin gelmeye devam ettiğini söylüyorlar.

    Google, sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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