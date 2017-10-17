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    Google Pixel 2'de çift SIM kart desteği aramayın, yok!

    chip.com.tr
    17.10.2017 - 07:28 | Son Güncelleme:

    Google Pixel 2, eSIM ve nano SIM olmak üzere iki farklı cins SIM desteklese de, ikisini aynı anda kullanmanıza izin vermiyor!

    Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL, bir eSIM ile gelen ilk telefonlar. eSIM, SIM kartların evrimindeki bir sonraki adım, fiziksel bir SIM kart yerine operatörünüzü yazılımla değiştirmenize izin veriyor.

    Bu teknoloji yeni değil, Apple'ın bu teknolojiyi kullandığını zaten görmüştük, bunun yanında Samsung'un Gear S3 akıllı saatleri gibi cihazlar bunu kullanıyorlar, ama bu sefer ilk kez bir telefonda kullanılıyor.

    Şu an için Pixel 2'nin içindeki eSIM'i destekleyen tek sağlayıcı, ABD'de T-Mobile ve Sprint ağlarını kullanan bir MNVO (mobil sanal ağ operatörü) olan Project Fi. Zamanla daha çok operatör bu standarda uyduklarında bu değişecektir.

    Google Pixel 2de çift SIM kart desteği aramayın, yok

     

    Çift SIM yok!

    Google Pixel 2 ile Pixel 2 XL, standart nano SIM kartı kabul eden bir yuvaya da sahipler. Bu sayede Pixel 2 şu anki operatörünüzle çalışabiliyor. Yalnız Google'ın söylediğine göre ne yazık ki nano SIM ile eSIM aynı anda kullanılamıyor, en azından şimdilik.

    Eğer ikisi aynı anda çalışabilseydi, kullanıcılar Google Pixel 2'yi bir çift SIM telefon olarak kullanabileceklerdi. Samsung, LG, Huawei ve Lenovo gibi bir çok bilinen telefon üreticisi son yıllarda bu işlevi telefonlarına koyuyorlar.

    Yalnız Google'ın, çift SIM olarak kullanma işlevini daha sonradan bir yazılım güncellemesi ile koyması da ihtimal dışı değil.

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