Google Pixel 2 XL'nin ekranında şoke eden sorun

Görünüşe bakılırsa Pixel 2 XL için işler git gide kötüleşiyor. En son raporlara göre telefon sadece bir kaç gün kullanım ardından ekran yanması sorunu ile karşılaşıyor. Son bir kaç haftadan beri bir çok müşteri bu sorundan dolayı şikayetlerini bildiriyordu. Kullanıcılar, tuhaf mavi lekeler, renk kaymaları ve yukarıda görebileceğiniz gibi şekillerin kalıcı olarak yanması durumlarını rapor etti.

Android Central'dan Alex Dobie'nin paylaş tweet'te bulunan fotoğrafdaki ekran, sadece toplam 7 gün çalışma süresi ardından o hale gelmiş. Eğer dikkatli bakarsanız, ekranın alt kısmında üç navigasyon tuşunun yandığını göreceksiniz. Maalesef, bu durum nadir görülen bir soruna da benzemiyor. TechSpot ve Hardware Unboxed'dan Tim Schiesser'da aynı sorunla karşılaşmış.





Bu sorun sadece Pixel 2 XL'ı etkiliyor gibi görünüyor. AMOLED erkanların ve çerçevesiz tasarımların yaygınlaşması, ayrıca navigasyon tuşlarının da ekrana taşınması, ekran yanma riskini arttırıyor. Yine de şu an bu gibi sorunlarla karşılaşmanın kabul edilemeyecek olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung, benzer özelliklere sahip telefonlar geliştirdiği için, ekran yanmasına karşı pixel shift tekniğini kullanıyor. Bu teknik sayesinde navigasyon tuşları her ekranı açtığınızda bir kaç pixel kaymış oluyor, bu da yanmayı engelliyor. Pixel 2 XL buna benzer bir teknoloji kullanmıyor olabilir, ya da kullanılan ekran yeterince kaliteli olmayabilir. Ne olursa olsun, bu sorun mutlaka potansiyel müşterileri uzaklaştıracaktır.



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