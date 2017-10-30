Google Pixel 2 XL'lerin ekran problemini sona erdirecek güncelleme

Google merkezinde 22 Ekim'den beri ekran teknolojisi üzerine inceleme sürmekteydi ve firma, bulgularını bir blog yazısı ile sundu ve yeni telefonda kullanılan ekran teknolojisini kullanmaya devam edeceğini söyledi. Ürün Yönetimi Yardımcı Başkanı Mario Queiroz'un blog yazısında söylediğine göre araştırmaları, ekranlarının umdukların kadar iyi olduğunu gösteriyor ve aldıkları endişelere karşı adımlar atmaya başlamış durumdalar. Bu adımların içerisinde bulunan ve yanma izi ile başa çıkması ümit edilen yazılım güncellemesi, gezinti çubuğuna solma özelliği ekleyecek ve bu da çubuğun bir süre sonra gözden kaybolması anlamına geliyor.

Ayrıca Queiroz, Google'ın, ekranın piyasadaki diğer telefonlar ile aynı çözülme oranına sahip olduğunu söylemekte ancak diğer telefonlarda henüz bu problem ile karşılaşılmış değil.





Şu anda emin olunamayan şey ise, sorunların ekran yanması mı yoksa sadece ekranın içerisinde görüntülerin geçici olarak saklanması mı olduğu. Eğer sorun yanma ise, bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olması oldukça büyük bir problem olabilir.

Yazılım güncellemesinin sorunu ortadan kaldırıp kaldırmayacağı ilerleyen zamanlarda belli olacak. Ayrıca Pixel 2 ve Pixel 2 XL için daha canlı renklere sahip yeni bir mod da sunulacak. Google her iki telefonun yeni ekranında da "daha doğal ve doğru renk gösterimi" sunmayı başarmak istiyor.

Ancak Google, yeni güncellemenin ne zaman cihazlara yükleneceğine dair bir bilgi vermiş değil. Yazılım şu anda firma içerisinde test edilmekte ve bu yüzden de şu anda bir Pixel 2 XL sahibi olan kişiler sorun ile karşılaşmaya devam edebilirler. Bu sorun ile başa çıkmanın bir diğer yöntemi ise, Google'ın tüm Pixel 2 ve Pixel 2 XL telefonları için sunduğu yeni 2 yıllık garanti. Ancak firmanın bu garantiyi devreye sokuyor olması, yazılım güncellemesine olan inancın azalmasına sebep olabilir.