Google Pixel 2 XL'de şarj sorunu ortaya çıktı!

Google Pixel 2 XL'nin "serin" ortamlarda normalden daha yavaş şarj olduğu ortaya çıktı. Google'ın amiral gemisi, iddiaya göre pilin sıcaklığı 20 santigrat derecenin altına düştüğünde şarj adaptöründen maksimum güç çekmiyor.

İddiaya göre telefon, 20 derece sıcaklığın altında adaptörden 10W - 16W arasında bir güç çekiyor ve pil ısınmazsa 4W'ın da altına düşüyor. Bununla birlikte ekranda "hızlı şarj ediliyor" yazısı görünmeye devam ediyor.

Şarj hızının ortam sıcaklığına göre düşmesi, modern telefonların çoğunda yaşanan bir durum ancak Pixel 2 XL'deki durum normalin dışında gibi görünüyor. Aynı sorunun Pixel 2'de de yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.





Google, sorundan haberdar olduğunu ve sorunu araştırdığını söylüyor. Firma, bir yazılım güncellemesiyle sorunu onarabileceği gibi, ekranda görüntülenen "hızlı şarj ediliyor" uyarısında da değişiklik yapabilir.

Daha önce de bazı kullanıcılar Pixel 2 serisi cihazlarda daha önce pil sorunları yaşamış, güncelleme yükledikten sonra pil ömrünün kısalmasıyla karşı karşıya kalmışlardı. Bazıları ise güncellemeden sonra cihazın bekleme konumunda bile ısındığını söylemişti.



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