Google Pixel 2 siz araba sürerken 'rahatsız etmeyin' moduna geçecek!

Google, bu hafta yeni Pixel telefonları açıklamasının yanında, bir de Pixel Ambient Services isimli yeni bir uygulama yayınladı. Uygulama için açıklama şöyle: "Pixel Ambient Services, Pixel cihazlar için bölgesel şartlara göre özellikler sunuyor." Bugün Android Police'in keşfettiğine göre Google'ın uygulama için gösterdiği ekran görüntülerinde, kullanıcı sürüş yaparken telefonun otomatik olarak bunu algılamasına yarayan bir ayar görünüyor. Aşağıda görebilirsiniz.





Bu ekran görüntüsünden, telefonun kişi sürüş yaparken otomatik olarak "rahatsız etmeyin" moduna geçeceği düşünülebilir. Google, özelliğin ne zaman devreye gireceğine karar vermek için Bluetooth ve cihaz hareketini kullanacağını söylüyor, ama muhtemelen sürücü mü, yolcu mu olduğunuzu anlayamıyor.

Apple ve Samsung gibi diğer telefon yapımcıları, bu sene sürüş için kendi "rahatsız etmeyin" özelliklerini çıkarmıştı. İkisinin de uygulaması, arayan veya mesaj atan kişilere otomatik cevaplar gönderiyor. Google'ınkinin de böyle yapıp yapmadığını şu an bilmiyoruz.



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