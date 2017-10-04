Google Pixel 2 resmen duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

5.0 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan ve Always On Display teknolojisini destekleyen OLED bir ekranın yer aldığı cihaz, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 835 eşlik ediyor.

Peki ya işlemci? 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.35 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 835’e, grafik tarafında gerekli olan gücü ise Adreno 540 sağlıyor.

Kameraya gelince... Arkada 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram aralığına sahip OIS destekli, ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram aralığına sahip bir kamera yer alıyor.





Ayrıca 4K video kayıt desteği sunan Pixel 2 serisi, Full HD çözünürlükte 120 fps ve HD çözünürlükte ise 240 fps video kaydına olanak veriyor.

iPhone 7 Plus ve Galaxy Note 8 gibi yeni telefonlarda sıkça görmeye başladığımız fotoğraflarda Portre modu, Pixel 2 modelinde yazılımsal olarak kullanıcılara sunuluyor.

4 GB RAM’in yer aldığı akıllı telefon, 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkan ve Google’ın güncelleştirme sözü verdiği Pixel 2 XL, 2700 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.

Gelelim fiyatlara... Google Pixel 2’nin 64 GB’lık modeli 649 dolar, 128 GB’lık modeli ise 750 dolar fiyat etiketine sahip.