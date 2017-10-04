Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Google Pixel 2 resmen duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

    Google Pixel 2 resmen duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 22:51 | Son Güncelleme:

    Google'ın dün akşam San Francisco'da duyurduğu oyuncaklarından biri Pixel serisi telefonlarının devamı olan Google Pixel 2 oldu.

    5.0 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan ve Always On Display teknolojisini destekleyen OLED bir ekranın yer aldığı cihaz, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 835 eşlik ediyor.

    Peki ya işlemci? 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.35 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 835’e, grafik tarafında gerekli olan gücü ise Adreno 540 sağlıyor.

    Kameraya gelince... Arkada 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram aralığına sahip OIS destekli, ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram aralığına sahip bir kamera yer alıyor.

    Google Pixel 2 resmen duyuruldu İşte özellikleri ve fiyatı

     

    Ayrıca 4K video kayıt desteği sunan Pixel 2 serisi, Full HD çözünürlükte 120 fps ve HD çözünürlükte ise 240 fps video kaydına olanak veriyor.

     

    iPhone 7 Plus ve Galaxy Note 8 gibi yeni telefonlarda sıkça görmeye başladığımız fotoğraflarda Portre modu, Pixel 2 modelinde yazılımsal olarak kullanıcılara sunuluyor.

     

    4 GB RAM’in yer aldığı akıllı telefon, 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

     

    Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkan ve Google’ın güncelleştirme sözü verdiği Pixel 2 XL, 2700 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.

     

    Gelelim fiyatlara... Google Pixel 2’nin 64 GB’lık modeli 649 dolar, 128 GB’lık modeli ise 750 dolar fiyat etiketine sahip.

    Etiketler: google pixel 2 , telefon , google
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri