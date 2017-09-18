Google Pixel 2 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

Biraz şifreli de olsa, Google yayınladığı tanıtım videosu Pixel 2'nin sevk tarihinin 4 Ekim olduğunu gösteriyor. Aşağıda izleyebileceğiniz videoda Google, yeni telefonunu bir arama sonucu olarak gösteriyor. Pixel 2, akıllı telefonlarla ilgili en çok aranan sorulara cevap olarak gelecek gibi görünüyor.

Google yeni telefonunu ismini sızdırmamak için elinden geleni yaptı, cihazın donanımı hakkında da sadece sızıntılar sayesinde biraz fikir sahibi olabiliyoruz.

Önceki Pixel telefonlar zaten videoda görülen sorulara cevap niteliğinde özelliklere sahipti. Görünüşe bakılırsa Google bu özelliklerin altını iyice çizerek diğer telefonlardan iyice ayrışmaya çalışıyor.

Uzun pil ömrü, su geçirmez kasa, yüksek kalite ekran ve daha akıllı bir Google Assistant ile Pixel 2 çok şamata yapmadan 2017'nin en iyi akıllı telefonları arasına girebilir. Bu gizemli telefonun nasıl performans göstereceğini merak ediyoruz, neyse ki fazla beklememize de gerek yok.



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