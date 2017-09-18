Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Google Pixel 2 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

    Google Pixel 2 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 08:02 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 08:02

    Google'ın beklenen yeni telefonu Pixel 2 için beklenen tarih nihayet belli oldu. Telefon, uzun pil ömrüyle iddialı geliyor!

    Biraz şifreli de olsa, Google yayınladığı tanıtım videosu Pixel 2'nin sevk tarihinin 4 Ekim olduğunu gösteriyor. Aşağıda izleyebileceğiniz videoda Google, yeni telefonunu bir arama sonucu olarak gösteriyor. Pixel 2, akıllı telefonlarla ilgili en çok aranan sorulara cevap olarak gelecek gibi görünüyor.

    Google yeni telefonunu ismini sızdırmamak için elinden geleni yaptı, cihazın donanımı hakkında da sadece sızıntılar sayesinde biraz fikir sahibi olabiliyoruz.

    Önceki Pixel telefonlar zaten videoda görülen sorulara cevap niteliğinde özelliklere sahipti. Görünüşe bakılırsa Google bu özelliklerin altını iyice çizerek diğer telefonlardan iyice ayrışmaya çalışıyor.

    Uzun pil ömrü, su geçirmez kasa, yüksek kalite ekran ve daha akıllı bir Google Assistant ile Pixel 2 çok şamata yapmadan 2017'nin en iyi akıllı telefonları arasına girebilir. Bu gizemli telefonun nasıl performans göstereceğini merak ediyoruz, neyse ki fazla beklememize de gerek yok.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: DÜNDEN BUGÜNE GOOGLE NEXUS'LAR

    Etiketler: google , telefon , google pixel 2
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri