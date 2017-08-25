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    Google Pixel 2 ne zaman kullanıcılara sunuluyor?

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 08:09Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 08:09

    Google Pixel 2'nin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

    Google'ın beklenen yeni amirali Pixel 2, çok yakında gelebilir. Bunun ilk işaretlerini bir süredir görüyorduk zaten. Ancak bu defa, gelen sızıntının kaynağı Evan Blass.

    Evan Blass'a (@evleaks) göre Googl Pixel 2, 5 Ekim'de tanıtılacak. Bu tarihi, twitter sayfasında yayınlayan Blass, ayrıca yeni telefonun Qualcomm'un yeni işlemcinden güç alacağını da ortaya attı.

    Pixel 2, Qualcomm Snapdragon 836 işlemci ile çalışacak diyen Evan Blass, şu güne kadar ortaya attığı sızıntılarla pek de yanılmamıştı. Bu defaki sonuç ne olur bilinmez, fakat Pixel 2 eğer Snapdragon 836 işlemci ile gelirse, çok konuşulur.

    Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için elbette 5 Ekim'e kadar beklememiz gerekiyor.

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    Etiketler: google , google pixel 2 , telefon
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