Google Pixel 2 nasıl fotoğraf çekiyor?

Bir telefon alacaksınız önce kamerasının nasıl olduğuna bakıyorsunuz; bunu çok iyi bilen teknoloji devleri de birbiri ardına yeni telefonlarını ortaya çıkarıyor. iPhone X ve Galaxy Note 8'in ardından Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL de ortaya çıktı. Peki Google'ın bu telefonları nasıl fotoğraf çekiyor? Başarılı mı?







Log.com.tr'nin haberine göre popüler kamera benchmark sitesi DxoMark, Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’nin dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonları olduğunu belirtmişti. DxoMark’ın paylaştığı bu bilginin ardından Pixel 2 ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraflara bakıldığında Google Pixel 2’deki kameranın gerçekten de çok iyi performans sergilediği görülüyor.





DSLR fotoğraf makinelerine yakın bir performans sergileyen kameranın 12,2 megapiksel çözünürlük ve F/1.8 diyafram değeri sunduğunu belirtelim. Faz algılamalı & lazer otofokuslu kamerasıyla çok hızlı netleme yapabilen kamera çift LED flaşa destek veriyor. 1/2,6 inç boyutunda sensörün kullanıldığı kamerada optik görüntü sabitleme sistemi ve HDR+ adı verilen teknoloji kullanılıyor.







Pozlama ve kontrast konusunda iPhone 8 Plus’taki kameradan daha başarılı olduğu belirtilen kameranın tüm ışık koşullarında geniş dinamik aralık sunduğu ifade ediliyor. Otofokus performansının çok hızlı çalıştığını söyleyen DxoMark, telefondaki kameranın hem iç mekan hem de dış mekan çekimlerinde iyi beyaz dengesi sunduğu dile getiriliyor. Son zamanlarda karşımıza çıkan çoğu üst segment telefonda olduğu gibi Pixel 2 ve Pixel 2 XL da fotoğraflarda arka plan bulanıklaştırması yapabiliyor.







iPhone modellerinde görmeye alışık olduğumuz Live Photos, çekilen bir fotoğrafın öncesindeki anı hareketli ve sesli bir şekilde yakalamayı mümkün kılıyordu. Google’ın yeni telefonlarında da Motion Photos adı verilen bir özellik buna benzer özelliği kullanıcılara sunuyor.