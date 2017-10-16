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    Google Pixel 2 Launcher Android telefonlar için yayında!

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 11:24 | Son Güncelleme:

    Google Pixel 2 akıllı telefonunun arayüzü Google Pixel 2 Launcher'ı artık Android kullanıcıları da kullanabilecek.

    Google Pixel 2 Launcher yayınlandı. Android Police sitesi şu ana dek sadece Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde kullanımda olan Android 8.0 Oreo Pixel Launcher uygulamasına ait APK dosyasını indirmeye sundu.

    Daha önce ekranın sol üst kısmına konumlandırılan Google arama çubuğu artık ekranın altında ve daha şeffaf bir yapıda. Arama çubuğunun alt bölüme taşınmasıyla erişim daha kolay olacak.

    Google Pixel 2 Launcher Android telefonlar için yayında

    İkinci büyük değişiklik ise At A Glance yeni bir widget. Tarih, saat ve yakında çıkacak etkinlikleri (takvimde yer alan) gösteren kısayol, etkinliğin tarihi yaklaştığında hava durumu simgesini küçültüp etkinliğin adını ve başlama tarihini ekrana yansıtıyor.

    Geliştirilen bu APK dosyası sayesinde Google Pixel 2’nin arayüzünü kendi Android cihazınıza kurup kullanabilmenize olanak sağlıyor. Google Pixel Launcher şu anda Android Lollipop ve üzeri sürümlerde kullanabiliyor. Google Pixel Launcher Android Oreo işletim sistemlerinde başarılı bir şekilde çalışırken bazı Android Marshmallow yüklü işletim sistemine sahip telefonlarda sorun yaşandığı söyleniyor.

    Etiketler: Google Pixel 2 Launcher APK
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