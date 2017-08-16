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    İşte Google Pixel 2'nin görüntüleri

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 11:17Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 11:39

    Google’ın piyasaya sürmeye hazırladığı yeni telefonu Pixel 2’nin özellikleri belli oldu.

    HTC tarafından üretilen Google Pixel 2’nin özellikleri ortaya çıktı. Pixel 2 hakkındaki bilgiler FCC kayıtlarında görüntülendi. Sertifika başvuru sürecinde gönderilen sistem özellikleri de ortaya çıktı.

    İşte Google Pixel 2nin görüntüleri
    İşte Google Pixel 2nin görüntüleri

    Ortaya çıkan ve Pixel 2'ye ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerinde, Pixel 2'nin Android 8.0.1 sürümüyle birlikte 5 Ağustos 2017 tarihli güvenlik yaması yüklü şekilde çalıştığı görülebiliyor. Pixel 2'nin işlemcisinin ise beklendiği gibi Snapdragon 836 olmayacağı, Google'ın tercihini Snapdragon 835'ten yana kullanacağı da yine ekran görüntüsü ile ortaya çıktı. Ayrıca görüntülerde cihazın 64 GB'lık dahili hafızaya sahip olduğu da görülüyor.

    LG tarafından üretilecek olan Google’ın bir diğer telefonu Pixel XL2 hakkında ise henüz yeni bir bilgi bulunmuyor.

    Etiketler: telefon , google pixel 2 , android , teknoloji
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