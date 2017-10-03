Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Google Photos uygulamasında önemli yenilik

    Google Photos uygulamasında önemli yenilik

    chip.com.tr
    03.10.2017 - 07:57 | Son Güncelleme:

    Google Fotoğraflar (Photos) video ve fotoğraf paylaşımını kolaylaştırdı!

    Google'ın pek çok Android cihaza Google Fotoğraflar'ı (Photos) yüklü olarak sunmasıyla beraber, uygulamanın 500 milyon kullanıcıya ulaşmış olmasına şaşmamak gerek. Ayrıca arama devi, daha fazla görsel paylaşmanızı isteyen AI destekli araçların başarısından da büyük oranda faydalanmakta. Şimdi ise firma, paylaşım zevkinizi sınırlayan mobil sinyal engellerine karşı savaş başlatmış durumda.

    Uygulamanın en son güncellemesi, bu yılın daha erken dönemlerinde tanıtılan bir özelliği içermekte. Photos, Mart ayında, zayıf bağlantı belirlediği zaman fotoğrafları düşük çözünürlüklü olarak yedekliyor ve daha sonra Wi-Fi ile çözünürlüğü tekrar yükseltiyordu. Bu şekilde de gezinti halindeyken sinyalin kaybolmasından endişelenmeden küçük fotoğrafları yüklemeniz ve paylaşmanız kolay oluyor. Aynı özellik videolar için de mevcut durumda.

    Google Photos uygulamasında önemli yenilik

    Android için Google Photos'un 3.6 sürümünü indirdiğinizde bu değişikliği görebilmektesiniz. Uygulamanın Play Store sayfası da bu değişikliği belirtecek şekilde değiştirilmiş durumda ancak düşük çözünürlüğün, tam olarak kaç olduğu belirtilmiş değil. Buna rağmen özelliğin, hızlı veya sınırsız olmayan bağlantılar için yolculukta video paylaşmayı kolaylaştıracağı rahatlıkla söylenebilir. Görüntülerde olduğu gibi, videolar da uygun bir bağlantı bulunduğunda yüksek çözünürlüklü sürümleri ile değiştirilmekteler.

    Etiketler: google photos , google fotoğraflar , uygulama
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate Text Alternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri