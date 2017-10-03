Google Photos uygulamasında önemli yenilik

Google'ın pek çok Android cihaza Google Fotoğraflar'ı (Photos) yüklü olarak sunmasıyla beraber, uygulamanın 500 milyon kullanıcıya ulaşmış olmasına şaşmamak gerek. Ayrıca arama devi, daha fazla görsel paylaşmanızı isteyen AI destekli araçların başarısından da büyük oranda faydalanmakta. Şimdi ise firma, paylaşım zevkinizi sınırlayan mobil sinyal engellerine karşı savaş başlatmış durumda.

Uygulamanın en son güncellemesi, bu yılın daha erken dönemlerinde tanıtılan bir özelliği içermekte. Photos, Mart ayında, zayıf bağlantı belirlediği zaman fotoğrafları düşük çözünürlüklü olarak yedekliyor ve daha sonra Wi-Fi ile çözünürlüğü tekrar yükseltiyordu. Bu şekilde de gezinti halindeyken sinyalin kaybolmasından endişelenmeden küçük fotoğrafları yüklemeniz ve paylaşmanız kolay oluyor. Aynı özellik videolar için de mevcut durumda.



Android için Google Photos'un 3.6 sürümünü indirdiğinizde bu değişikliği görebilmektesiniz. Uygulamanın Play Store sayfası da bu değişikliği belirtecek şekilde değiştirilmiş durumda ancak düşük çözünürlüğün, tam olarak kaç olduğu belirtilmiş değil. Buna rağmen özelliğin, hızlı veya sınırsız olmayan bağlantılar için yolculukta video paylaşmayı kolaylaştıracağı rahatlıkla söylenebilir. Görüntülerde olduğu gibi, videolar da uygun bir bağlantı bulunduğunda yüksek çözünürlüklü sürümleri ile değiştirilmekteler.