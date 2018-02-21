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    Google Pay kullanıma sunuldu!

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz ay Google tüm ödeme çözümlerini Google Pay ile tek bir çatı altına toplamak istediğini açıklamıştı. Şimdi ise bu uygulama Play Store'da yayınlandı.

    Google bu uygulamayla Android Pay ve Google Wallet gibi servisleri tek bir yerde toplamak istiyor. Google yeni uygulamasını dünyanın her yerinde ve birçok ödeme noktasında kabul gören bir sistem haline getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan uygulama Ana Sayfa ve Kartlar diye iki farklı ana sekmeden oluşuyor. Ana Sayfa bölümünde en son alışverişlerinizi ve yakınınızda bulunan mağazaları görebiliyorsunuz. 

    Kartlar bölümünde ise ödeme gerçekleştirmek için sisteme girdiğiniz kredi kartlarınız ve hediye kartlarınız görüntüleniyor. Şirketin bu servisi şu an sadece ABD ve İngiltere'de kullanılabiliyor. Android Pay uygulamasını kullananlar bu servise otomatik olarak geçecekler. Google'ın, yeni uygulamasının ilerleyen dönemlerde Chrome ve Google Asistan'da dahil olmak üzere bütün Google ürünlerini destekleyeceği tahmin ediliyor.

    Etiketler: Google Pay , Google , Android Pay
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