Google nerede olduğunuzu izliyor ve bakın ne yapıyor?

Google'ın henüz kullanmaya başladığı yeni özellik oldukça dikkat çekici. Kullanıcıların o an nerede olduğunu takip eden internet devi, böylece buna göre sonuçlar veriyor; ayarları buna göre otomatik olarak optimize ediyor. Önceden dünya geneli aratmak istediğiniz konumlar seçtiğiniz ülke koduna göre belirleniyordu. Örneğin google.com'dan arattığınız sonuçlar sizi İngiltere'ye yönlendirecekti. Çünkü başında www yer alıyor. Bunun dışında google.ca (Kanada), google.ng (Nijerya), google.com.br (Brezilya) da bu duruma vereceğimiz örnekler arasında yer alıyor. Fakat artık konum için ülke seçimi alan kodu ile belirlenmeyecek.





Son güncellemeyle birlikte Google Arama ve Haritalar uygulaması bunu sizin yerinize otomatik olarak kendisi yapacak. Örneğin Sofya'da yaşıyorsanız google.bg (Bulgaristan) konum hizmetini otomatik olarak alırsınız. Ancak İtalya'ya gittiğinizde Google, arama sonuçlarınızı google.it (İtalya) olarak kendisi değiştirecek. Sonrasında ise evinize döndüğünüzde ayarlarınız eskisine dönecek.



Bulunduğunuz yerden uzak başka bir yerin konum sonuçlarını görmek isterseniz de ayarlardan dilediğiniz ülkeyi seçip sonuçlarınızı o ülkeye göre alabilirsiniz. Seçtiğiniz bölge sayfanın alt kısmında görünecek.