Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Google nerede olduğunuzu izliyor ve bakın ne yapıyor?

    Google nerede olduğunuzu izliyor ve bakın ne yapıyor?

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 09:01 | Son Güncelleme:

    İnternet devi Google'ın kullanmaya başladığı yeni bir özellik sayesinde artık nerede olursanız olun bulunduğunuz yere göre ayarlarınızı otomatik olarak yapıyor.

    Google'ın henüz kullanmaya başladığı yeni özellik oldukça dikkat çekici. Kullanıcıların o an nerede olduğunu takip eden internet devi, böylece buna göre sonuçlar veriyor; ayarları buna göre otomatik olarak optimize ediyor. Önceden dünya geneli aratmak istediğiniz konumlar seçtiğiniz ülke koduna göre belirleniyordu. Örneğin google.com'dan arattığınız sonuçlar sizi İngiltere'ye yönlendirecekti. Çünkü başında www yer alıyor. Bunun dışında google.ca (Kanada), google.ng (Nijerya), google.com.br (Brezilya) da bu duruma vereceğimiz örnekler arasında yer alıyor. Fakat artık konum için ülke seçimi alan kodu ile belirlenmeyecek.

    Google nerede olduğunuzu izliyor ve bakın ne yapıyor
    Son güncellemeyle birlikte Google Arama ve Haritalar uygulaması bunu sizin yerinize otomatik olarak kendisi yapacak. Örneğin Sofya'da yaşıyorsanız google.bg (Bulgaristan) konum hizmetini otomatik olarak alırsınız. Ancak İtalya'ya gittiğinizde Google, arama sonuçlarınızı google.it (İtalya) olarak kendisi değiştirecek. Sonrasında ise evinize döndüğünüzde ayarlarınız eskisine dönecek. 

    Bulunduğunuz yerden uzak başka bir yerin konum sonuçlarını görmek isterseniz de ayarlardan dilediğiniz ülkeyi seçip sonuçlarınızı o ülkeye göre alabilirsiniz. Seçtiğiniz bölge sayfanın alt kısmında görünecek.

    Etiketler: google haritalar , google maps
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri