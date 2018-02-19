Google milyarlarla oynuyor, Dünya'yı böyle sarıyor!

Google hizmetleri kullanılarak internette yapılan tüm aramaların piyasa değeri: Yüzde 91.4.

Global arama taleplerinin sayısı, her saniye: 104.000.

Global arama sayısı 1999 yılının tümünde: 500.000.

Tek bir arama talebinin harcadığı enerji: 1 kilojul (Bu bir litre suyu 0.24 derece ısıtmaya yetiyor).

İşletim sistemi olarak Android kullanan cihaz sayısı: 2 milyar.

Google'ın 2001 karı ABD doları cinsinde: 6.98 milyon.

Google'ın 2016 ABD cinsinde: 19.5 milyar.

Tahminlere göre, Google'ın hafıza kapasitesi, 15 exabyte'dan daha fazla.

Aktif kullanıcı sayısı Google Photos: 500 milyon.

Bir günde Google Photos'a yüklenen fotoğraf sayısı: 1.2 milyar.

2013 yılında Google Drive aktif kullanan sayısı: 800 milyon.

Tüm Google hizmetlerini kullanan sayısı: İnsanlığın yüzde 14'ü.

Bir günde Youtube'da izlenen video materyalinin toplam süresi: 12.300.

Yeni video materyali saat cinsinden kullanıcıların Youtube'a her dakika yüklediği: 300.

PewDiePie isimli, en çok takipçisi olan Youtuber'ı takip eden kişi sayısı: 56.3 milyon.

Tüm dünyada çalışan sayısı: 72.053.

Kadın çalışanların oranı: yüzde 31.

Başvurular bir yılda Google'a gelen: 1 milyon.

2017'de Türkiye'de en çok aranan 3 kelime: Milli Piyango 2017, streş çarkı ve YSK.

Toplam fotoğraflanan sokakların uzunluğu (Street View): 8 milyon.

Tek bir cloud TPU'sunun işlem kapasitesi ki bunlar yapay zekayı eğitmede kullanıyor: 180 teraflops.

2004'teki halka açılmadan sonra Google hisselerinin artışı: yüzde 855.

2009'da yasal vergi muafiyeti Google'a Avrupa'da şundan fazla vergi ödememe imkanı tanıdı: yüzde 3.

Haziran 2017'de, AB komisyonun Google'a kestiği ceza: 2.42 milyar euro.

Google Play indirilebilecek olan uygulama sayısı: 3.24 milyon.

Google'ın tahmini endekslediği sayfa sayısı: 30 milyar.

Larry Page ve Segery Brin, Google'ın iki kurucusunun total mal varlığı ABD doları cinsinde: 90 milyar.

Google'ın Kaliforniya'daki merkezindeki çimleri kesen: 200 keçi.