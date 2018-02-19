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    Haberler >Teknoloji>Google milyarlarla oynuyor, Dünya'yı böyle sarıyor!

    Google milyarlarla oynuyor, Dünya'yı böyle sarıyor!

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 08:42 | Son Güncelleme:

    Google'da 1999 yılında kaç kez arama yapıldı? Bugün tablo nasıl? Bugünkü değeri ne? İşte rakam rakam Google'ın karnesi...

    Google hizmetleri kullanılarak internette yapılan tüm aramaların piyasa değeri: Yüzde 91.4.

    Global arama taleplerinin sayısı, her saniye: 104.000.

    Global arama sayısı 1999 yılının tümünde: 500.000.

    Tek bir arama talebinin harcadığı enerji: 1 kilojul (Bu bir litre suyu 0.24 derece ısıtmaya yetiyor).

    İşletim sistemi olarak Android kullanan cihaz sayısı: 2 milyar.

    Google'ın 2001 karı ABD doları cinsinde: 6.98 milyon.

    Google'ın 2016 ABD cinsinde: 19.5 milyar.

    Tahminlere göre, Google'ın hafıza kapasitesi, 15 exabyte'dan daha fazla. 

    Aktif kullanıcı sayısı Google Photos: 500 milyon.

    Bir günde Google Photos'a yüklenen fotoğraf sayısı: 1.2 milyar.

    2013 yılında Google Drive aktif kullanan sayısı: 800 milyon. 

    Tüm Google hizmetlerini kullanan sayısı: İnsanlığın yüzde 14'ü. 

    Bir günde Youtube'da izlenen video materyalinin toplam süresi: 12.300.

    Yeni video materyali saat cinsinden kullanıcıların Youtube'a her dakika yüklediği: 300.

    PewDiePie isimli, en çok takipçisi olan Youtuber'ı takip eden kişi sayısı: 56.3 milyon.

    Tüm dünyada çalışan sayısı: 72.053.

    Kadın çalışanların oranı: yüzde 31.

    Başvurular bir yılda Google'a gelen: 1 milyon. 

    2017'de Türkiye'de en çok aranan 3 kelime: Milli Piyango 2017, streş çarkı ve YSK.

    Toplam fotoğraflanan sokakların uzunluğu (Street View): 8 milyon. 

    Tek bir cloud TPU'sunun işlem kapasitesi ki bunlar yapay zekayı eğitmede kullanıyor: 180 teraflops. 

    2004'teki halka açılmadan sonra Google hisselerinin artışı: yüzde 855.

    2009'da yasal vergi muafiyeti Google'a Avrupa'da şundan fazla vergi ödememe imkanı tanıdı: yüzde 3. 

    Haziran 2017'de, AB komisyonun Google'a kestiği ceza: 2.42 milyar euro. 

    Google Play indirilebilecek olan uygulama sayısı: 3.24 milyon. 

    Google'ın tahmini endekslediği sayfa sayısı: 30 milyar. 

    Larry Page ve Segery Brin, Google'ın iki kurucusunun total mal varlığı ABD doları cinsinde: 90 milyar. 

    Google'ın Kaliforniya'daki merkezindeki çimleri kesen: 200 keçi. 

     

    Etiketler: hakimiyet , veriler
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