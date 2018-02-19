Google milyarlarla oynuyor, Dünya'yı böyle sarıyor!

Google hizmetleri kullanılarak internette yapılan tüm aramaların piyasa değeri: Yüzde 91.4.
Global arama taleplerinin sayısı, her saniye: 104.000.
Global arama sayısı 1999 yılının tümünde: 500.000.
Tek bir arama talebinin harcadığı enerji: 1 kilojul (Bu bir litre suyu 0.24 derece ısıtmaya yetiyor).
İşletim sistemi olarak Android kullanan cihaz sayısı: 2 milyar.
Google'ın 2001 karı ABD doları cinsinde: 6.98 milyon.
Google'ın 2016 ABD cinsinde: 19.5 milyar.
Tahminlere göre, Google'ın hafıza kapasitesi, 15 exabyte'dan daha fazla.
Aktif kullanıcı sayısı Google Photos: 500 milyon.
Bir günde Google Photos'a yüklenen fotoğraf sayısı: 1.2 milyar.
2013 yılında Google Drive aktif kullanan sayısı: 800 milyon.
Tüm Google hizmetlerini kullanan sayısı: İnsanlığın yüzde 14'ü.
Bir günde Youtube'da izlenen video materyalinin toplam süresi: 12.300.
Yeni video materyali saat cinsinden kullanıcıların Youtube'a her dakika yüklediği: 300.
PewDiePie isimli, en çok takipçisi olan Youtuber'ı takip eden kişi sayısı: 56.3 milyon.
Tüm dünyada çalışan sayısı: 72.053.
Kadın çalışanların oranı: yüzde 31.
Başvurular bir yılda Google'a gelen: 1 milyon.
2017'de Türkiye'de en çok aranan 3 kelime: Milli Piyango 2017, streş çarkı ve YSK.
Toplam fotoğraflanan sokakların uzunluğu (Street View): 8 milyon.
Tek bir cloud TPU'sunun işlem kapasitesi ki bunlar yapay zekayı eğitmede kullanıyor: 180 teraflops.
2004'teki halka açılmadan sonra Google hisselerinin artışı: yüzde 855.
2009'da yasal vergi muafiyeti Google'a Avrupa'da şundan fazla vergi ödememe imkanı tanıdı: yüzde 3.
Haziran 2017'de, AB komisyonun Google'a kestiği ceza: 2.42 milyar euro.
Google Play indirilebilecek olan uygulama sayısı: 3.24 milyon.
Google'ın tahmini endekslediği sayfa sayısı: 30 milyar.
Larry Page ve Segery Brin, Google'ın iki kurucusunun total mal varlığı ABD doları cinsinde: 90 milyar.
Google'ın Kaliforniya'daki merkezindeki çimleri kesen: 200 keçi.