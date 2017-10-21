Google Maps'e müthiş özellik

Artık Google Maps'ı kullanarak Güneş sistemimizde bulunan gezegen ve uyduları dolaşabilirsiniz. Yeni güncelleme ardından uygulama Dünya'yı terk edip Merkür, Venüs, Mars, Plüton, Europa, Ganymede, Titan ve diğer tüm komşu gök cisimlerini ziyaret edebilirsiniz.

Google Maps sayesinde zaten tüm yerküre parmaklarımızın ucundaydı. Şimdiyse tüm Güneş sistemi ailesi uygulamanın erişimine katıldı. Hem eğitim-öğretim, hem bilişim hem de eğlendirme özelliklerine sahip olan uygulamanın yakın yıldızları, ardından Samanyolu Galaksi'sini ve hatta gözlemlenebilir evreni haritalaması çok da hayal ürünü gibi görünmemeye başladı.

Google Maps bu güncelleme ile birlikte, Güneş sistemi, galaksi ve evrenin modeline sahip olan Celestia uygulamasını andrıdan kozmik bir uygulamaya dönüştü. Celestia bir harita uygulaması olmaktansa, planetaryum tarzı bir uygulamayken, Google Maps görünüşe bakılırsa tüm bilinen gök cisimlerini haritalamayı amaçlıyor.



Yeni Google Maps ile uzaya çıkmayı buradan deneyebilirsiniz: https://www.google.com/maps/space/earth