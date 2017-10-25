Google Lens teknolojisi telefonlara geliyor!

Google etkileyici yapay zekâ özellikleri üzerinde çalışıyor. Bunların birçoğu da artık genel halkın kullanımına açılmaya başlandı. Firmanın dijital asistanı ile zaten telefonumuzda ve Google Home'da etkileşim kurabiliyoruz. Şimdi ise Google Lens, orijinal Pixel ve Pixel XL için geliyor.

Android Police'de söylenene göre, bazı kullanıcılar ilk nesil Pixel ve Pixel XL'nin Fotoğraflar uygulamasında Lens özelliğine rastlamışlar. Lens'in çıkacağını biliyorduk ama, bunun ne zaman olacağını bilmiyorduk. Mayıs ayındaki tanıtımını kaçırdıysanız: Lens, bilgisayar görüşü ile fotoğraflarınızda, videolarınızda ve etrafınızdaki dünyada neler olduğunu anlayan bir yapay zekâ. Bir nevi, ekranlarınız dışındaki her şey için Google arama da denebilir.





Reddit kulanıcısı /u/LaceratedCataloupe'un söylediğine göre Lens, Pixel XL'nin Fotoğraflar uygulamasında bir güncelleme de olmadan bir anda belirivermiş, bu da bir sunucu taraflı dağıtım olabileceği anlamına geliyor. Diğerleri ise bu işleve erişememişler. Tabii bu henüz Lens'in Asistan versiyonu değil, o da bu senenin bir vakti çıkarılacak. Fotoğraflar yakın zamanda AI destekli bir güncelleme almıştı ve bu da onu bu teknoloji için daha uygun hale getiriyor. Lens ile, özelliklerle dolu uygulama daha da güçlü olacak.



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