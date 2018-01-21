Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Google, kendisini engellemesine rağmen Çin'de üçüncü ofisini açtı

Google, kendisini engellemesine rağmen Çin'de üçüncü ofisini açtı

Hürriyet Haber
21.01.2018 - 07:10 | Son Güncelleme:

Google'ın arama motoruna Çin'de erişim hala engelleniyor olsa da şirket ülkedeki üçüncü ofisini açtı. TechCrunch ise Google'dan bir şirket sözcüsünün yeni ofis planını doğruladığını yazdı.

Google'ın TechCrunch'a gönderdiği mailde Bölgede çalışma alanı için yere ihtiyaç olduğuna dair birçok geri dönüş aldık. Birkaç ay süren araştırmalar sonrasında da Shenzhende bir yer kiraladık. Ofis bu hafta açıldı ve şu anda faliyette denildi.

ABD'li teknoloji devinin Shenzhen'de açmış olduğu üçüncü ofis şirketin ülkedeki donanım ve Reklam pazarının büyümesine olan güvenini gösteriyor. Eskiden balıkçı kasabası olan fakat sonradan Asyanın Silikon Vadisi'ne dönüşen Hong Konga sınır kenti Shenzen, aralarında Tencent ve Huawei'nin de bulunduğu Çinli teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

Çin'de Google'ın arama motoruna siyasi açıdan hassas içeriklerin sensörlendiği 2010 yılından beri erişim engelleniyor olsa da uygulama mağazası Google App Store ve çeviri uygulaması Google Translate kullanılabiliyor. Şirket geçtiğimiz aylarda Çinde bir de yapay zeka araştırma merkezi açmıştı.

Yeni ofisin Pekin ve Şangay'da yaklaşık 600 insanın çalıştığı Google ofislerine tedarik sağlayacağı belirtiliyor.

Etiketler: internet
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri