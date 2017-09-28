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    Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL nasıl olacak?

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 11:17 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 11:18

    Google'ın 4 Ekim'de tanıtacağı yeni oyuncakları Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazlarının daha tanıtılmadan teknik özellikleri internete düştü.

    4 Ekim tarihinde tüketicilere tanıtılması beklenen 2 cihazdan birisi olan Google Pixel 2 XL'nin ekran çözünürlüğü 1440 x 2560 (QHD) olacak. Ayrıca ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunan cihazda kavisli OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

    Bunun dışında Snapdragon 835 işlemcisinin de bulunacağı cihaz 64 GB ila 128 GB dahili hafızaya sahip olacak. Ekran boyutu için yeni bir bilgi gelmezken, önceki söylentilere göre 6 inç’lik ekrana sahip olması bekleniyor.

    Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL nasıl olacak

    Cihazın ekran - kasa oranının ise yüzde 80 ile 85 arasında yer alması bekleniyor. Ayrıca Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S8 gibi çerçevesiz bir tasarıma sahip olacak. 

    Google Pixel 2 ise boyut ve ekran çözünürlüğü dışında Google Pixel 2 XL ile aynı olacak. Pixel 2’de ekran için Pixel 2 XL gibi Google Glass 5 cam teknolojisi yer alacak ve ekran çözünürlüğünü 1080 x 1920 olacak. Ayrıca Pixel 2 XL’den daha ufak olacak olan Pixel 2,  2.700 mAh’lık bataryadan güç alacak.

    Etiketler: Google , Pixel 2 , Pixel 2 XL , google pixel 2 , telefon
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