Google iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini geliştiriyor

Google, iki faktörlü kimlik denetleme aracını daha gelişmiş, fiziksel bir güvenlik önlemiyle güncelleyecek. Amacı özellikle yüksel profilli kullanıcıları siyasi amaçlı siber saldırılardan korumak.

Bloomberg'e göre Advanced Protection Program adındaki yeni hizmet önümüzdeki ay çıkarılacak ve Gmail ile Google Drive gibi hizmetlerdeki standart kimlik denetleme sürecini fiziksel USB güvenlik anahtarlarıyla değiştirecek. Ayrıca hizmet, kullanıcının Google hesabına erişebilen üçüncü parti uygulama ve hizmetleri sınırlayacak.





Değişikliklerin standart Google hesabı sahiplerini etkilemesi beklenmiyor, çünkü Bloomberg'teki habere göre Google "ürünü yüksek güvenlik endişeleri olan yönetici ve siyasetçi gibi kişiler için pazarlamayı planlıyor."



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