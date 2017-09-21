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    Hürriyet >Teknoloji>Google HTC'yi satın almak için kolları sıvadı!

    Google HTC'yi satın almak için kolları sıvadı!

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 09:11 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 09:11

    Yeni bir bilgiye göre beklenen büyük duyuru, HTC tarafından yarın yapılabilir!

    HTC'nin telefon bölümünü satacağı dedikoduları son birkaç aydır internette dolaşıyor. En son haberlere ise Tayvanlı devin satışıyla ilgili resmi bir açıklamanın yapılmasına çok yaklaştığımızı söylüyor.

    HTC, 21 Eylül'de (yarın) kendisiyle ilgili bir bilgi vermeye hazırlanıyor. Bu haberi paylaşan Bloomberg yazarı Tim Culpan'a göre HTC, "büyük bir duyuru" yapabilir. Google'ın HTC'yi satın almak üzere olduğu dedikodularını ayın başlarında duymuştuk ve bahsedilen bu duyuru, dedikoduları doğrulayabilir.

    Küçük Pixel 2'yi HTC'nin üreteceği neredeyse kesinleştiğinden, Google'ın HTC'yi alması yerine bir hamle olabilir. Böyle bir satın alma, telefonun üretimini Google'ın kendi işine katmasını kolaylaştırabilir.

    Detayların tam olarak saat kaçta paylaşılacağını bilmesek de, yarın gelecek bilgileri merakla takip ediyor olacağız.

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    Etiketler: google , htc , telefon
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