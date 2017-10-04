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    Hürriyet >Teknoloji>Google Home mini ve Google Home Max satışa çıkıyor!

    Google Home mini ve Google Home Max satışa çıkıyor!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 22:59 | Son Güncelleme:

    Google Home Mini, tasarım olarak Amazon Echo Dot’a benzerlik gösteriyor. Google Assistant ile çalışan Google Home Mini, küçük boyutu ve uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Peki ya Google Home Max?

    Google Assistant’ı evin daha fazla odasına yaygınlaştırmak için tasarlanan Google Home Mini, haberler ve takvim güncellemelerine kolaylaştırmayı hedefliyor. Bununla birlikte kullanıcılara Podcast dinletmek, Chromecast Audio gibi Google bağlantılı diğer cihazlara komut gönderebilme özelliklerini de barındırıyor. 

    Google Home mini ve Google Home Max satışa çıkıyor
    Google Home mini

    Google Home Mini ile birlikte Google Home’dan daha büyük boyutlu bir versiyonu Google Home Max da tanıtıldı. Google Home Mini de olduğu gibi Google Assistant aracılığıyla komut verilebilen Google Home Max’te kumaş hoparlör ızgarasıyla örtülü iki adet 4.5 inçlik woofer ve tweetter’lar yer alıyor.

    Google Home Max’ta bulunan uzak alan mikrofonu sayesinde kullanıcı nerede olursa olsun Google Home Max işitme konusunda bir problem yaşamıyor. Google Home Max’ta bulunan Smart Sound isimli otomatik öğrenme özelliği ile dinlenen müzik, podcast veya telefon görüşmesine göre ayarlanabiliyor. Mıknatıslı yapısıyla düşme ihtimalini azalan Google Home Max’te dokunmatik kontroller, Bluetooth ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. 
    Google Home mini ve Google Home Max satışa çıkıyor

    Google Home Max

    Google Home Mini, “Kireçtaşı”, “Kömür” ve “Mercan” renk alternatifleriyle 19 Ekim’de 49 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. 12 aylık ücretsiz YouTube Music aboneliğiyle gelen Google Home Max, Aralık ayında 399 dolar ile satışa sunulacak.

    Etiketler: google , google home , google home mini , google home max
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