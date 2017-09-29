İnternet devinin yeni ev asistanı: Google Home Max yolda!

Sanal asistanlar, yapay zeka ile güçlendirilmeleri ve fiziksel boyuta taşınmalarıyla beraber yavaş yavaş evlerimizdeki yerini almaya başlıyor. Bunların öncülerinden Amazon ve Google, Echo ve Home ürünleriyle bu alanda rekabet halindeler. Her marka gibi Google da, bu alandaki menzilini genişletmeyi düşünüyor ve bunun için ürünlerini çeşitlendirme arzusunda. Gelen haberlerse, bunu doğruluyor.

Google Home, 9to5Google'a konuşan iki kaynaktan gelen ipuçlarına göre, büyümeye hazırlanıyor. Google'ın yeni cihazının adı şimdilik, Google Home Max olarak biliniyor. Bu da, yeni asistanın selefine göre daha büyük olacağının işaretini bizlere veriyor.

Google Home Max hakkında şimdilik çok fazla detay yok. Ancak yeni cihazın stereo ses desteğine sahip olacağı bilinenler arasında. Bu da Google Home Max'in, Apple'ın HomePod'u gibi üst düzey hoparlörlerle rekabet edebileceğini bizlere gösteriyor.

Google Home Max için geri sayım başlamış durumda. Muhtemelen Google'ın 4 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte resmilik kazanacak.