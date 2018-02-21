Google görsel aramalarda 'resmi göster' butonunu geri getirin

Google, görsel arama kısmındaki "Resmi Göster" ve "Resim ile Ara" özelliklerini, Getty Images'in telif hakkı ihlali şikayetleri üzerine kaldırmıştı. Getty'i mutlu eden Google, internetin geri kalanını kızdırdı ve arama yapan kullanıcılar bu değişiklik hakkındaki öfkelerini dile getirmekte geri durmadılar.

Şimdi ise, teknoloji konusunda bilgili aramacılar bu sorunu çözmeyi kendileri üstlendiler ve bu kaldırılan özellikleri geri getiren Google Chrome eklentileri geliştirdiler.





"Resmi Göster" ve "Resim ile Ara" tuşlarını Google görsel arama ara yüzüne geri getirmenizi sağlayacak üç uygulama şunlar:

*Joshua B'nin uygulaması Google Görseller'i eski haline getirdiğini ve tuşları geri getirdiğini iddia ediyor.

*vinit.iitk'in uygulaması, resmi göster tuşunu geri getirdiğini söylüyor.

*devunt, "resmi göster" tuşunu yine çok güzel hale getirdiğini iddia ediyor.



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