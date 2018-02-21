Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Google görsel aramalarda 'resmi göster' butonunu geri getirin

    Google görsel aramalarda 'resmi göster' butonunu geri getirin

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 06:53 | Son Güncelleme:

    Google'ın görsel arama kısmından kaldırdığı "resmi göster" tuşunu geri getiren Chrome eklentileri işinize fazlasıyla yarayacak.

    Google, görsel arama kısmındaki "Resmi Göster" ve "Resim ile Ara" özelliklerini, Getty Images'in telif hakkı ihlali şikayetleri üzerine kaldırmıştı. Getty'i mutlu eden Google, internetin geri kalanını kızdırdı ve arama yapan kullanıcılar bu değişiklik hakkındaki öfkelerini dile getirmekte geri durmadılar.

    Şimdi ise, teknoloji konusunda bilgili aramacılar bu sorunu çözmeyi kendileri üstlendiler ve bu kaldırılan özellikleri geri getiren Google Chrome eklentileri geliştirdiler.

    Google görsel aramalarda resmi göster butonunu geri getirin

    "Resmi Göster" ve "Resim ile Ara" tuşlarını Google görsel arama ara yüzüne geri getirmenizi sağlayacak üç uygulama şunlar:

    *Joshua B'nin uygulaması Google Görseller'i eski haline getirdiğini ve tuşları geri getirdiğini iddia ediyor.

    *vinit.iitk'in uygulaması, resmi göster tuşunu geri getirdiğini söylüyor.

    *devunt, "resmi göster" tuşunu yine çok güzel hale getirdiğini iddia ediyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: DÜNYANIN EN ÜNLÜ PROGRAMCILARI

     

    Etiketler: resim arama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri