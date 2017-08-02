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    Google görsel aramalar değişiyor

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 07:40Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 07:40

    Google arama motorunun en çok kullanılan özelliklerinden biri olan görsel arama sistemi tamamen yenileniyor. Görseller artık kategorilerine göre etiketlerle ayrılacak!

    Google'ın arama eklentisine akıllı telefonunun ana ekranında yer verenler için önemli bir gelişme yaşandı ve artık görsel araması yaptığınızda, görsellerin kategorilerine göre etiketlenerek karşınıza çıkacağı belirtildi.

    Bu yenilik ile birlikte aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi görsellerin sol alt kısımlarında çeşitli etiketler ve ikonlar yer alacak. Bu da örneğin bir kurabiye arattığınızda, görsele tıklayarak internet sitesinde bu kurabiyenin tarifinin yer alıp almadığı gibi bilgileri kolaylıkla almanızı sağlayacak. Çünkü görselin sol alt tarafında bir çatal bıçak simgesi ve "Tarif" yazısı yer alacak.

    Google görsel aramalar değişiyor

    Etiketler ayrıca GIF dosyalarını da tanımayı başarıyor ve bu sayede son dönemde aşırı derecede popüler hale gelen MEME'lerin hızlıca bulunabilmesi gibi etkileri gözlemlemek mümkün. Aynı şekilde görselin altında bir video simgesi yer alıyorsa, görsele tıklayarak ilgili videoyu izleyebileceğinizi de hızlıca algılayabileceksiniz.

    Kısacası bu yeni özellik artık aramalarda insanların aradığı şeyi kolaylıkla bulabilmesini ve görselin arkasında yatanların ortaya çıkabilmesini sağlıyor denebilir.

    Eğer bir görselin sol altında çanta simgesi görürseniz artık bu görsel neye aitse onu satın alabileceğinizi ve bir kez görsele tıklayarak gerekli bilgileri alabileceğinizi anlayabileceksiniz.

    Son olarak da bu yeniliklerin masaüstü aramalarında benzer bir şekilde görünüp görünmeyeceğinin bilinmediğini ve Google'ın bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını da hatırlatalım.

    Etiketler: google , görsel arama , arama motoru
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