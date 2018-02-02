Google gelirini 100 milyar doların üzerine taşıdı

Geliri 100 milyar doları aşan şirketler arasında Walmart, Volkswagen, Toyota, Apple, Shell ve State Grid gibi yaklaşık 40 dev firma yer alıyor.

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, 2017 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin gelirleri Google'ın 20 yıllık tarihinde ilk kez 100 milyar doları aştı ve 110 milyar dolara ulaştı.

Şirketin 2016 yılındaki toplam geliri ise 90 milyar dolar düzeyindeydi.

PAZARIN YÜZDE 60'I İKİ ŞİRKETTE

Google'ın gelirlerindeki artışın en önemli bölümü dijital reklam pazarının genişlemesi sayesinde oldu. Google ve Facebook, eMarketer'in verilerine göre ABD'deki toplam dijital reklam pazarının yüzde 60'ını elinde tutuyor.



Habertürk'ün haberine göre öte yandan şirketten yapılan açıklamada, uzun süredir yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan John Hennessy'in, önümüzdeki dönemde görevinden ayrılacağını açıklayan Eric Schmidt'in yerine yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirileceği belirtildi.