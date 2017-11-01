Google Earth artık Firefox'ta da çalışacak!

Earth ekibi web uygulaması için çalışırken, kodu bir tarayıcıya getirmenin iki yolu vardı. Geliştiriciler Chrome’un desteklediği, WebAssembly’yi kullanarak başka bir sürüm oluşturmayı taahhüt eden “Yerel İstemci” adlı bir yöntemi seçti. WebAssembly’nin en önemli özelliği yalnızca Chrome ve Firefox değil, Safari ve Edge tarafından da destekleniyor olması.

Dolayısıyla, Google Earth’ün taşınma işleminden sonra uydu resimlerinin tümüne, istediğiniz herhangi bir tarayıcıdan erişilebilecek. Böylelikle Dünyada istenilen birçok yeri keşfetmeye ve bulmaya yarayan uygulama herkes tarafından kullanılabilir hale gelecek. Google Earth’ın entegrasyon sorununu aşmış olması daha fazla kişi tarafından kullanılabilir olmasını sağlayacak. (techinside)