Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Google Earth artık Firefox'ta da çalışacak!

    Google Earth artık Firefox'ta da çalışacak!

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 09:12 | Son Güncelleme:

    Google Earth, nihayet Firefox’ta çalışabilir duruma geliyor. Kullanıcılar uygulamayı yüklemeye gerek kalmadan dünyanın hemen hemen her yerini keşfedebilecek.

    Earth ekibi web uygulaması için çalışırken, kodu bir tarayıcıya getirmenin iki yolu vardı. Geliştiriciler Chrome’un desteklediği, WebAssembly’yi kullanarak başka bir sürüm oluşturmayı taahhüt eden “Yerel İstemci” adlı bir yöntemi seçti. WebAssembly’nin en önemli özelliği yalnızca Chrome ve Firefox değil, Safari ve Edge tarafından da destekleniyor olması.

    Dolayısıyla, Google Earth’ün taşınma işleminden sonra uydu resimlerinin tümüne, istediğiniz herhangi bir tarayıcıdan erişilebilecek. Böylelikle Dünyada istenilen birçok yeri keşfetmeye ve bulmaya yarayan uygulama herkes tarafından kullanılabilir hale gelecek. Google Earth’ın entegrasyon sorununu aşmış olması daha fazla kişi tarafından kullanılabilir olmasını sağlayacak. (techinside)

     

    Etiketler: google haritalar
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri