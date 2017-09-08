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    Google Drive yolun sonuna geldi, kapatılıyor!

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 11:38 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 11:38

    Google'ın bulut depolama hizmeti Google Drive yolun sonuna geliyor. Google, PC ve Mac için Drive uygulamasına olan desteğin ilk olarak sonlandırılacağını, daha sonraysa uygulamanın tamamen kapatılacağını duyurdu. Şimdi ne mi olacak?

    PC ve Mac için Google Drive uygulamasının 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle artık desteklenmeyeceği ve 12 Mart 2018 sonrasındaysa tamamen kapatılacağı açıklanmış durumda. Google Drive bundan böyle yerini Backup and Sync ile Drive File Stream uygulamalarına bırakacak.

    Bilgisayarın sabit disk alanından kullanmadan ve senkronizasyon için daha az bekleyerek Google Drive dosyalarına gereksinim duyulduğunda anında erişim sağlayacak yeni Drive File Stream masaüstü uygulaması artık tüm G Suite müşterileri için açıldı.

    Tabii ki Google Drive servis olarak hiçbir yere gitmiyor. Web ve akıllı telefon uygulamaları üzerinden servise ulaşmaya devam edebileceksiniz. Eğer Drive File Stream kullanmak istemezseniz de alternatif olarak Mac/PC için Drive’ın güncel versiyonu olan Backup and Sync emrinize amade olacak.

    Google, Ekim ayı itibariyle PC ve Mac’te Drive kullananlara konuyla ilgili bildirim gösterilmeye başlanacağını belirtiyor. Aynı bilgisayarda Drive File Stream ile Backup and Sync kullananlar da depolama alanından tasarruf için My Drive’ı kullanmamaları konusunda bilgilendirilecek.

    Etiketler: google , google drive , uygulama
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