Android için Chrome'a önemli güncelleme

Google Chrome uygulamasının Android sürümünü yeniledi. Güncellemenin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri direkt olarak ekrana yerleştirilebilen arama çubuğu oldu. Bu durum Chrome’un adres sekmesini direkt olarak akıllı telefonunuzun ana ekranına taşımasından ibaret. Yani artık Chrome uygulamasını çalıştırmaya ihtiyaç duymadan direkt kutucuğa bir adres yazabilir ya da aramalarınızı yapabilirsiniz.



Google’ın zaten kendi eklentisi olduğu biliniyor. Bu güncellemenin etkisi ise kutuya az önce de belirttiğimiz gibi direkt olarak internet sitelerinin adreslerini yazabilmemizle ortaya çıkacak. Bu sayede önce Chrome uygulamasını açmanıza gerek kalmayacak.

Ana ekranınıza yerleştireceğiniz widget, 4x2 boyutlarında standart bir şekilde geliyor ama kullanıcılara kutuyu büyütüp küçültme imkanı tanınıyor. Omnibox'ın dışında Chrome 60 ile birlikte artık internet sitelerinin adreslerini kopyaladığınızda, Chrome direkt olarak yapıştırmanıza gerek kalmadan önerilen siteler arasında bu adresi de gösterecek. Yeniliklerle birlikte bazı hataların giderildiği ve performans iyileştirmelerinin yapıldığını da hatırlatalım. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm Android kullanıcılarının güncellemeye kavuşacağının da altını çizelim.