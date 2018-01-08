Google çalınan bisikletlerinin peşine düştü, sokak sokak arıyor!

Google şu sıra kaybolan bisikletlerinin peşinde; dev kampüsünde bulunan bisikletlerin 100 ila 250 kadarının kaybolduğu sanılırken, bisikletlerin nerede olduğu merak konusu oldu. "Gbike" adı verilen 1.100 tane bisiklet bulunduruyor.

Kentte yaşayanlar, kendileri için uygun olduğunda, Belediye Başkanı Ken Rosenberg de dahil olmak üzere bir "Gbike"ı "ödünç almak" için kendilerini özgür hissettiklerini belirtirken, 68 yaşındaki Sharon Veach isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada durumu "dostça bir jest" olarak nitelendiriyor ve kendisinin de bazı geceler bisikleti kullandığını söylüyor.





Google, bisikletlere GPS yerleştirerek Gbike kayıp oranını yavaşlatmaya çalıştıysa da bazı bisikletlerin Meksika sınırına kadar gittiğini gördü. Şimdi ise dev şirket 30 kişiyi bisikletleri için görevlendirerek bisikletlerin kampüsten uzaklaşmamasını sağlayacak.