Google bunu da yaptı! Yapay zekası insanları geride bıraktı!

Yapılan açıklamaya göre, Google'ın yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML, insandan daha başarılı yazılımlar üretebiliyor.

Aynı açıklamaya göre, yapay zeka tarafından yazılan kodların insanların yazdıklarından daha başarılı olduğu bilgisinin de altı çizildi.

Google geçtiğimiz mayıs ayında Google, yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML’i açıklamıştı.

ntv'nin haberine göre bu alanda benzer çalışmalara imza atan Facebook, iki yapay zekanın aralarında kendi yarattıkları bir dil kullanmaya başlamaları sonrasında bu programını geçici süreyle kapatma kararı almıştı.