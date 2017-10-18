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    Google bunu da yaptı! Yapay zekası insanları geride bıraktı!

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 21:10 | Son Güncelleme:

    Yapay zeka alanında önemli bir gelişme bu sefer Google kanadından geldi. ABD merkezli teknoloji devinin geçtiğimiz mayıs ayında kullanıma sunduğu yapay zeka tarihi bir başarıya imza attı.

    Yapılan açıklamaya göre, Google'ın yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML, insandan daha başarılı yazılımlar üretebiliyor. 

    Aynı açıklamaya göre, yapay zeka tarafından yazılan kodların insanların yazdıklarından daha başarılı olduğu bilgisinin de altı çizildi. 

    Google geçtiğimiz mayıs ayında Google, yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML’i açıklamıştı. 

    ntv'nin haberine göre bu alanda benzer çalışmalara imza atan Facebook, iki yapay zekanın aralarında kendi yarattıkları bir dil kullanmaya başlamaları sonrasında bu programını geçici süreyle kapatma kararı almıştı.

    Etiketler: yapay zeka , teknoloji
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