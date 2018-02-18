Google artık sizin yerinize arkadaşlarınıza cevap verecek!

Çevrimiçi chat'in hızına ayak uydurmak stresi olabiliyor, ama Google'ın üzerinde çalıştığı yeni bir araç sayesinde çok yakında işimiz daha kolay olabilir.

Reply ismindeki yeni araç, popüler uygulamalarla uyumlu olacak, bunların arasında Messenger, WhatsApp, Twitter ve Slack de bulunuyor. Reply, arkadaşlarınızın neler söylediğini analiz edip, sizin konuşma tarzınıza göre cevap seçenekleri sunacak. Bunun yanında Reply, Google'a verdiğiniz konum ve günlük planınız gibi bilgileri de otomatik cevaplara daha özgün bir hava vermek için kullanacak.

Eğer Gmail mobil uygulamasını kullanıyorsanız, Smart Replies'i bilirsiniz. Bunlar, bir mesajı okurken size tavsiye edilen kısa hazır cevaplar.

Örneğin, biri size daha sonra sinemaya gidip gitmeyeceğinizi sorduğunda, uygulama size "Evet, geliyorum", "Hayır, gelmiyorum", "Evet, orada görüşürüz" seçeneklerini sunuyor. Bu seçeneklerden birine dokunursanız uygulama, bir cevaplama penceresi açıyor ve burada cümle tamamlanmış, gönderilmeye hazır halde bulunuyor.

Adından da anlaşılacağı gibi Smart Replies, zaman içinde sizin yazı tarzınızı daha iyi taklit edecek şekilde gelişiyor. Test edenlere gönderilen ve Android Police tarafından yayınlanan bir e-mail'e göre Reply ise, bir adım daha öteye gidecek ve takviminizden randevu bilgilerinizi alacak, hatta konumunuza göre cevaplar türetebilecek.

"Sürüş yaparken Reply, telefonunuzu sessize alabilir ve size mesaj atanlara şu an chat yapamayacağınızı söyleyebilir."

Smart Replies'ın gönderilmeden önce doğrulanması gerekiyor, ama Reply cevapları, sadece bir tıklama ötede olacak.

Eğer umulduğu kadar düzgün çalışırsa Reply, çevrimiçi sosyal hayatımızın yükünü büyük oranda hafifletebilir ve sevdiklerimiz ile arkadaşlarımız, aradaki farkı anlamayabilir bile.



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