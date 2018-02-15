Google AMP sisteminde önemli değişiklik

Hızlandırılmış Mobil Sayfalar kavramının İngilizce olarak kısaltılmış hali olan AMP, diğer web sitelerin tasarımıyla aynı ve onlardan daha hafif. Google AMP, Google'dan mobil olarak yapılan aramaları AMP yazılımıyla dizayn etmiş ve yapılan aramalara bu sayede daha kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Ayrıca, Google Play Store'daki Gazetelik bölümü, AMP yazılımı tarafından sağlanıyor.

Google ise kullanıcıların, AMP'den yapılan aramalarda bile AMP versiyonundaki internet sitesi yerine gerçek siteyi göndererek işlerinin kolaylaşmasını sağlıyor. AMP Conf 2018'de AMP hikayelerinin de duyurusunu yapan Google, böylelikle kullanıcıların yaptıkları aramaları Instagram ve Snapchat'teki hikayeler gibi sunarak, kullanıcıların yaptıkları aramaları kolaylaştırıyor. Yapılan aramalar, daha fazla görselle sunuluyor. Ayrıca, bu hikayelerin, kolay oluşturulabildiği ve maliyeti daha aza indirgediği biliniyor.