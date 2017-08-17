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    Google Allo artık tarayıcıda çalışacak!

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 07:47Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 07:47

    Google'ın Allo'sunu artık internet tarayıcınızdan da kullanabilirsiniz! Ama bazı eksikleri var.

    Google Allo artık internet üzerinde de destekleniyor, yani artık laptop veya masaütsü bilgisayarınızı kullanarak, telefonunuz yanınızda olmadan da chat yapmayı sürdürebileceksiniz.

    Allo için web desteğinin bir tanıtımı aylar önce yapılmıştı, şimdi ise Google'ın sözünde durduğunu görüyoruz. Ama birkaç dikkat edilmesi gereken nokta var.

    İlk olarak, bir Android telefonunuzda Allo yüklü olmalı. Ancak bu şekilde web sürümünü kullanabiliyorsunuz. iPhone desteği "çok yakında", ama şu an yok. İkinci olarak, Allo'nun web sürümü şu an için sadece bir tarayıcıda destekleniyor: Google'ın kendi tarayıcısı Chrome.

    Allo'nun başında bulunan Amit Fulay, Google'ın aktif olarak daha çok tarayıcıyı destekleme üzerinde çalıştığını tweet'ledi.

    Bunların yanında web sürümde eksik olan bazı özellikler var. Bunlardan bazıları, Google hesapları arasında bağlanma/geçiş/silme yapmak, var olan bir gruba üye ekleme çıkarma yapmak, yedekleme bilgisi, gizlilik değişimi ve bildirim ayarları değişikliği, ve fotoğraf çekme var.

    Allo web'i çalıştırmak için allo.google.com adresine gidin. Bir QR kodu göreceksiniz. Telefonunuzda Allo uygulamasını açın, sonra Menü > Allo for web > Scan QR code yolunu izleyin. Tarayıcınızdaki QR kodunu tarattığınızda, artık Web için Allo'yu kullanabilirsiniz.

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    Etiketler: google , google allo , web tarayıcı
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