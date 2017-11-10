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    Google'dan Apple'ın AirDrop'una rakip uygulama

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 07:41 | Son Güncelleme:

    İddiaya göre Google, Apple'ın AirDrop'una benzeyen yeni bir dosya transferi uygulaması geliştiriyor...

    Google, dünyada veri akışının ve bağlantının zor olduğu bölgeler için veri tasarrufu sağlayan uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Hindistan için geliştirilen mobil cüzdan ve Endonezya için geliştirilen search-lite uygulaması üzerinde çalışmaya devam eden şirket, şimdiyse iddiaya göre Files Go adlı bir dosya transferi uygulamasını geliştiriyor. 9to5Google'ın paylaştığı ekran görüntülerine bakılırsa, uygulama Apple'ın AirDrop teknolojisine benzer, kablosuz dosya transferi yapmanızı sağlayan ve 3G, hücresel ya da Wi-Fi ihtiyacı duymayan bir uygulama.

    Googledan Appleın AirDropuna rakip uygulama

    Şu an Google Play Store'dan kaldırılmış olan uygulama, göründüğü ve anlaşıldığı kadarıyla henüz gelişiminin erken aşamalarında. Uygulama, cihazda ne kadar depolama alanı olduğunu gösteren bir sekmeye, ayrıca görsel, ses ve video dosyaları için ayrı sekmelere sahip. Ayrıca uygulama, ön belleği temizleme, kullanılmayan uygulamaları kaldırma, aynı dosyaları ve spamları silme özelliklerine de sahip.

    Ekran görüntülerinin birine bakılırsa uygulama bluetooth kullanarak çalışıyor olabilir, ancak bu özellik henüz doğrulanmış değil. Google henüz Files Go hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

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    Etiketler: dosya transfer uygulaması
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