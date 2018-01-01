Google 20 bin kadına eğitim verecek

Google yöneticileriyle yaptıkları toplantıların ardından, ilk etapta, 20 bin kadın girişimciye, teknoloji eğitimi vereceklerini anlatan Kaya, şunları söyledi: “Google’la bir çalışma yapıyoruz. 20 bin kadına teknoloji eğitimi verilecek. Hatta Google yöneticileri, bu sayıyı az buldular, daha da arttırmayı planlıyoruz. Doğu ve Güneydoğu’daki kadın girişimcilere öncelik verilecek. Bu eğitimlerden sonra orada yaptıkları ürünleri, e-ticaret yolu ile pazarlamaları sağlanacak. İnternet üzerinden satış yapmaları konusunda eğitim verilecek” dedi.

Bakan Kaya, kadınlar arasında bilgisayar kullanımının önceki yıllara oranla 4-5 kat arttığını belirterek, şöyle devam etti: “Şu anda kadınlarda bilgisayar kullanımı yüzde 60, erkeklerde yüzde 76 civarında. Bu oranı verilecek eğitimlerle arttırmak istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl, yöneticisi kadın olan veya yönetim kurulunda kadın bulunan firmaların e-ticaret sitelerine ücretsiz üye olmaları kararı alındı. Bu çalışmayı da Ekonomi Bakanlığı yürütecek.”