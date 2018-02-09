Gönüllüler takımının dikkat çeken ismi Birsen Bekgöz'ün paylaşımları olay oldu

Birsen Bekgöz 1980 yılında Berlin'de dünyaya geldi. 1.73 cm boyunda 60 kg ağırlığındadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan Bekgöz, kısa mesafe koşucusudur. Daha önce birçok yarışmada başarılar elde etmiştir. Survivor 2018'in en gözde yarışmacılarından biri olmayı şimdiden başardı gibi görünüyor!

ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU GEÇMİŞ!

Bir dünya şampiyonası, 2 Avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlarda yarışan Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazandı.

FRAGMANDA DİKKATLERİ ÇEKTİ

Milli atlet olan yarışmacı Birsen Bekgöz 2018 Survivor Gönüllüler kadrosu açıklanır açıklanmaz iddialı duruşunu yayınlanan fragmanda göstermeyi başardı.