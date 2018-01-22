Gönüllü kodlama eğitimi veriyorlar!

Kodlama Derneği Başkanı Gizem Göktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek çalışmaları ve kodlama konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada kodlamanın öneminin çoktan fark edildiğini belirten Göktepe, günlük hayatta işleri kolaylaştıran eşyaların neredeyse tamamının bir yazılım teknolojisiyle çalıştığını söyledi.

"KODLAMA ÇOK YAKINDA OLMAZSA OLMAZLARIMIZIN ARASINA GİRECEK"

Göktepe, kodlama dilini öğrenmenin teknolojiyi yönetebilme gücü vereceğine işaret ederek, "Kodlama çok yakında olmazsa olmazlarımız arasına girecek. Araştırmalara baktığımızda, önümüzdeki 10 yıl içinde, kaybolacak birçok meslek dalı var. Artık yenilebilir enerji teknisyenlerine, makine öğreticilerine, yapay zeka mühendislerine ihtiyaç duyulacak. Sadece kendimiz için değil ülkemizin geleceği açısından da 'bir değer üretebilmek, öncü olabilmek' adına kodlama bilmek çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknolojiyi üretebilen, yönetebilen ve pazarlayabilen ülkeler arasına girmemiz gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"AVRUPA'DA 12 ÜLKEDE KODLAMA ZORUNLU OLARAK MÜFREDATA KONULDU"

Bu bağlamda, kodlama öğrenmenin ülkenin geleceğine katkı sağlayacağına inanan farklı mesleklere sahip kişilerle birlikte yaklaşık 5 ay önce Ankara'da Kodlama Derneğini kurduklarını ifade eden Göktepe, "Avrupa'da 12 ülkede kodlama zorunlu olarak müfredatlara konuldu. Çin de bu işi daha ileriye götürerek anaokulunda kodlama öğretmeye başladı. Türkiye'de ise Vodafone ve Habitat iş birliğinde düzenlenen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında çeşitli illerde düzenlenen bazı platformlar var." diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE PIRIL PIRIL PARLAK FİKİRLERİ OLAN ÇOCUKLARIMIZ VAR"

Kodlama eğitimlerini, teknolojik imkanı sınırlı olan dezavantajlı bölgelerde 6-18 yaşlarındaki çocuk ve gençlere vermeye çalıştıklarını dile getiren Göktepe, şöyle devam etti:

"Kodlama çocuğa matematikteki x ve y'leri nasıl eğlenceyle kullanabileceğini öğretiyor. Ülkemizin her köşesinde pırıl pırıl parlak fikirleri olan çocuklarımız var. Sırf imkanları yok ve teknolojiye uzaklar diye onların bu yeteneklerini görmezden gelemeyiz. Adım adım her ilde bu eğitimlerin yaygınlaşması için gayret ediyoruz. Kodlama eğitimlerini beyin fırtınaları ve inovasyon çalışmalarıyla destekleyip, çocukları kariyer seçimleri için alanında uzman kişilerle buluşturmaya çalışıyoruz."

GÖNÜLLÜLERDEN DESTEK

Göktepe, kodlamanın önemini anlayan iş dünyasının, ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte nitelikli personel için çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Dünya ile rekabette başarı getirecek olan bilgi teknolojilerinin kullanımı topyekun bir seferberliği gerektirmekte. Bu nedenle iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği her geçen gün daha da önem kazanıyor. Ülke çapında fark yaratacak işler için daha çok ortak projeler geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz." dedi.