Gönüllü askerlik başvurusu için dilekçeler verilmeye devam ediliyor

Nizip ilçesinde, gönüllü güvenlik korucusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



İlçede görev yapan 27 gönüllü güvenlik korucusu, ellerinde Türk bayrakları ve askere gitmek için yazdıkları dilekçelerle Nizip Askerlik Şubesi önünde bir araya geldi.



İbrahim Toydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki güvenlik korucuları olarak Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulunmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının Afrin Bölgesi’ndeki askerlere destek olmak olduğunu belirten Toydemir, "Bizler gönüllü asker olmak için bugün Askerlik Şubesi’ne gelerek dilekçelerimizi teslim ettik. İsteğimiz dilekçelerimizin kabul olması ve askerlerimizin yanına gitmemizdir çünkü bu vatan hepimizin, ülkemiz için elimizden geleni yapmak zorundayız’’ dedi.



