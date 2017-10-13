Gönüllü arkeolog

“Gönlümde yatan asıl aslan müzik” diyen şarkıcı “Ama konser için gittiğim şehirlerde kazı olduğunu duyunca arkeolog arkadaşların arasına karışıyor ve onlara yardım ediyorum. Bu da bana büyük mutluluk veriyor”diyor.

En son konser vermek için gittiği Denizli’de de böyle bir arkeolojik çalışmada gönüllü olarak yer alan Bahar Gelir “Diplomalı mesleğimi hobi olarak yapmaktan büyük zevk alıyorum” diyor.

Aslen Malatyalı olan şarkıcı, uzun bir süre Tekirdağ’da ailesi ile birlikte yaşadıktan sonra üniversite için İzmir’e gitti ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu..

Bahar Gelir ünlü isimlerin destek verdiği ve müzik direktörlüğünü Selami Şahin’in üstlendiği "İlla da" adlı albümünün 2. Klibi için şu sıralar yeniden kameraların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.