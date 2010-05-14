Gönüllerin küme düşenleri

Gönüllerin şampiyonu ilan edilir...

Takım, yönetici, futbolcu, taraftar...

Çok uzatmaya gerek yok...

Sezon başından beri yaşanan karmaşa, futbolu "leke"ledi...

Kimisi çıkar, kimisi ömür boyu iz bırakır...

Yaşananlara sebebiyet verenler var…

Sıralıyorum...

Gönüllerin küme düşenleridir gönlümde...

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Altın Madalya;

Yıldırım Demirören'e;

Aslında bir numara dediğime bakmayın 10 numara!

Hayatımda ilk kez inanmanın verdiği bir duygu yaşadım başkana karşı...

Kendi kendime "olacak lan galiba" dediğimi inkar etmiyorum...

Yanılmak kolaydır. Fakat bir daha inanmak zordur...

En büyük hatası taraftarı birbirine kırdırmaktı...

Taraftar küsmedi, o küstü...

Sonra seçimden önce Metin Tekin dedi...

Koskoca efsaneyi seçim malzemesi yaptı...

Daha ne sözler verdi...

Tuttu mu?

Tutmadı...

Tutmaz ki neden tutsun? Etrafını sarılmış, zehirli sarmaşık gibi…

"Sen kimsin ki Metin'i böyle bir olaya alet edebilirsin" diye kaç kişi sordu?

Uyuma daha fazla "kongren" dedik dinletemedik...

Aynı Nasrettin Hoca gibi göle maya çaldı çaldı durdu...

Çöpe attığı milyon eurolar, "cebimden ödedim" dediği rakamı üçe beşe katlar halen farkında değil...

Beşiktaş A.Ş. büsbütün kötü yönetiliyor...

Yetmemiş gibi son olarak Batuhan'ı 2 Milyon Euro'ya sattı...

Hem de piyasada beş milyondan aşağı giden yokken...

Yine "dümen"'in başına geçti!

Bir tane daha istişare heyeti kuralım...

Anadolu kulüplerine yardım ve yataklık istişare heyeti...

Hükümdar olmuş koskoca Beşiktaş'a...

Etrafındakiler de "padişahım çok yaşa"!

Az biraz vardı gönüller de yeri...

Şimdi mi?

Cevabı size bırakıyorum...

Benim gönlümün on numarasıdır Bay Başkan...

Onda bu performans varken Messi gelse bırakmaz formasını!

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Gümüş madalya;

Gökçek ailesine...

Biraz sempatim vardı Ankara'ya...

O da orta sahasında bir Hürriyet var. Ondanmış galiba...

Futbola hizmet paroladır...

Her kapıyı açar...

Sonucuna bakarım...

Total'de ne olmuş ne bitmiş...

Türk Futboluna ne hizmet etmiş?

İki kez gündem oldu Gökçekler...

Biri; adı, sanı, hükmü, titri ne olursa olsun Süper Lig takımını mundar ettiler!

İki; Ankara'da duble viski kadar etkili olmuş "Gücü" en kritik maçta spekülasyonlara, şikelere yem ettiler...

Buyurun notlarını siz verin...

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Bronz Madalya;

Mahmut Özgener'e...

Liderlik...

Doğuştan gelen bir yetenektir...

Ya vardır...

Ya yok...

Özgener'de yok...

Ötesi hem de...

Biraz ileri görüş olsaydı herkesin gördüğü Ankaraspor - Ankaragücü olayını çözer, önceden müdahale ederdi...

Beceremedi...

17 takımla devam ettirdi ligi!

Sezon boyunca yaşanan manipülasyonlara "dur" diyemedi...

Sokaktaki adam dahil kimseye güven veremedi...

Sonuç olarak "balık baştan kokar". Özgener gitmedikçe Türk Futbolu bir arpa boyu yol alamaz...

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Daha çok var aslında fakat uzatmıyorum...

Nasıl olsa pazar gecesinden itibaren bol bol konuşmaya vaktimiz olacak...

Varsa sizin de bir listesiniz mail atın ligin altın karmasını yapalım...

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Ekşi Mehmet

Yılmaz Özdil'in, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupasını alamama nedeniyle ilgili yazdığı yazı çok duygusaldı...

Geçmişe dönük bir gerçeğe ışık tuttu...

Sevgili Ekşi'yi son Fenerbahçe maçından önce, Itır Esen ile birlikte radyo programımızda konuk etmiştik...

Söz dönüp dolaşıp o talihsiz olaya gelince soyadı gibi yüzü Ekşi'di...

"Haksızlığa karşı elimizden bir şey gelmedi"...

Tabii aradan 28 yıl geçince her şey unutuluyor...

O zaman oynanan oyun çok büyüktü ve başarılı olmuştu...

Bugüne kadar yaşanan Türkiye Kupası serüveni tesadüf müdür?

Bilemiyorum...

Ama helallik bile alınsa Mehmet Ekşi'nin yaşadıklarının bedeli asla ödenmeyecektir!

