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    Eş bulmak için bunu yaptı

    Erol AKKIR / DHA
    06.11.2017 - 11:57 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da 65 yaşındaki Bahtiyar D., otomobilinin arka camına yazdığı ilanla eş arıyor.

    Taksi şoförlüğü yaparken emekli olan Bahtiyar D., 16 yıldır bekar olduğunu, gönlünün sultanını bulmak için bu yöntemi bulduğunu söyledi.Bahtiyar D., "Yalnızlık Allah’a mahsus. Evim, arabam var. Sağlık sorunum yok. 55-65 yaşları arasında, ahlaklı, gönlüne göre yaşamak isteyen, yemesine, içmesine, giyimine karışıp baskı yapmayacağım, helal süt emmiş bir eş arıyorum" dedi.

    Eş bulmak için bunu yaptı

    Evlenmek isteyen eş adaylarında istediği kriterler olduğunu da söyleyen Bahtiyar D., "Yalan söylememesi, art niyetli olmaması. Onun istediği bir memlekette evi varsa, orada da yaşayabilirim. Antalya’da kalmam için nedenim yok. İstediğim yere gidebilirim. Çok duygusal bir yapıya sahibim. Yaşım 65, bugüne kadar hiç hastaneye gitmedim. Evlilik için arabama bu yazıyı yazdım. İnşallah hayırlı bir nasip gelir diye ümit ediyor, bekliyorum" diye konuştu.

    Bahtiyar D., "Daha önceden benim durumumda olanlar televizyonlara çıkar kısmetlerini arardı, ben o treni kaçırdım. Ben de bu yöntemi buldum. İnşallah gönlümün sultanını bulurum" dedi.

    16 yıl önce boşandığını belirten Bahtiyar D., 3 oğlu, 1 kızı olduğunu, çocuklarıyla hiçbir sorunu olmadığını, evliliği konusunda çocuklarının da onayı olduğunu söyledi.

    Eş bulmak için bunu yaptı

    Etiketler: Kısmet
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