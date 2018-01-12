Gönderil(e)memiş mektup

90 ile 2000’lerin iyi ve eğitimli vokalistlerinden Yeşim Vatan, ‘Hepsi Hikaye’ ile yeniden şansını deniyor. Başta Ajda Pekkan, Nükhet Duru ve Aşkın Nur Yengi olmak üzere, çok sayıda yıldıza vokaliyle güç katan Vatan, ‘Beni Arayabilir misin?’ adlı albümüyle solo olarak da şansını denemek istemişti. O sıralarda vokalistliğini yaptığı Yaşar’ın büyük desteği ile çıkmıştı bu albüm. pPop alanına sunacağı yeni bir yol ya da gelişme ihtiva etmeyişinden ama daha çok Duman ile Mor ve Ötesi’nin öncülüğündeki rock rüzgârlarından başını alamayan dinleyici sebebiyle, ne çok satmış ne de Vatan’a arzu ettiği popülerliği sağlayabilmişti.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Vatan’ın şarkı söylemeye devam etmesi pop adına iyi bir haber. Ama Vatan’ın ilk albüm/ilk şarkılardaki heyecansızlığı ne yazık ki sürüyor. Yıllarca asıl sanatçının arkasında, gölgede kalmış olmaktan dolayı olsa gerek, çok heyecansız söylüyor şarkılarını. Böyle eğitimli bir sesten, çok daha iyi bir vokal performansı beklenirdi. Doğru ve temiz söylüyor ama bu kadarı yetmiyor. 90 ve 2000’lerde de yetmezdi ama şimdiki zamanlarda hiç yetmiyor. Ama yine de Vatan ve benzerlerinin oyuna devamı çok önemli. Şarkı söylemeyi becerebilen çok az insanın kaldığı bir piyasada, Vatan ve benzerlerinin varlığı, pop

için bir sigortadır.

Hepsi Hikâye - Yeşim Vatan (5 üzerinden 3 yıldız)